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В Азербайджані затримали 9 журналістів, пов'язаних із незалежним ЗМІ, та трьох політичних активістів

7 березня, 2024 четвер
09:14
Світ напади на журналістів

У середу, 6 березня, в Азербайджані затримані 9 журналістів, повʼязаних із незалежним інтернет-телеканалом Toplum TV, а також щонайменше 3 політичних активістів

Про це пише "Радіо Свобода".

Зазначається, що їх затримали після обшуків у редакції Toplum та вдома. Родичі журналістів розповіли, що їх відвезла поліція, звʼязку з ними немає. Головний редактор Toplum Хадіджа Ісмаїл заявила, що не знає, що могло стати причиною переслідування, і що жодних юридичних підстав для порушення справ проти Toplum немає.

"Ми не були причетні до жодного злочину і не робили жодних протизаконних дій. Це черговий крок у хвилі репресій у країні", - сказала вона.

Натомість азербайджанська служба "Радіо Свобода" уточнила, що після обшуку у своєму будинку було затримано співробітника Toplum Фаріда Ісмаїлілова. Під час обшуку було вилучено понад €3 тис. Натомість Ісмаїлілов заявив, що ці гроші не належать йому.

Інший обшук відбувся у квартирі громадянського активіста Акіфа Гурбанова, його також затримали.

"Троє затриманих активістів - Акіф Гурбанов, Араз Алієв та Руслан Ізетлі - належать до громадського руху "Платформа III Республіки". Воно виступає за обмеження влади президента та перехід Азербайджану до парламентської форми правління. В офісі руху також відбувся обшук", - йдеться у повідомленні.

  • Зранку 5 березня в окупованому Криму російські силовики провели 10 обшуків у будинках кримських татар.
Теги:
журналісти
Азербайджан
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