В Іллінойсі розглянуть виключення Трампа з праймеріз республіканців

Про це повідомляє Associated Press.

Виборча комісія штату Іллінойс, як очікується, розгляне цю рекомендацію у вівторок. У п'ятницю адвокати Трампа і громадяни, які прагнуть виключити колишнього президента-республіканця з виборчого бюлетеня, представили свої аргументи перед суддею Кларком Еріксоном, який проводив слухання.

У виданні зазначили, що спроба Іллінойсу не допустити Трампа до березневого голосування подібна до тих, що були подані в кількох інших штатах.

У 21-сторінковій рекомендації Еріксона міститься висновок, що "переважна більшість представлених доказів" доводить, що Трамп брав участь у заколоті.

Однак він зауважив, що виборча комісія не може провести "значний і складний конституційний аналіз", необхідний для видалення імені Трампа до праймеріз 19 березня.

"Загалом, спроба розв'язувати конституційне питання в рамках прискореного графіка слухань виборчої комісії чимось схожа на призначення двохвилинного раунду між боксерами-важковаговиками в телефонній будці", - підкреслив він.

Проте Еріксон зауважив, що навіть якщо комісія не погодиться з його аргументацією, ім'я Трампа має бути викреслене з виборчого бюлетеня для голосування в Іллінойсі.

Організація "Свобода слова для людей", яка очолює кампанію з перегляду виборчих бюлетенів в Іллінойсі, назвала рекомендацію республіканського судді у відставці "важливою", але стверджує, що закон штату Іллінойс дозволяє виборчій комісії приймати рішення щодо бюлетенів.

"Ми очікуємо, що комісія і, зрештою, суди штату Іллінойс підтримають вдумливий аналіз судді Еріксона щодо причин дискваліфікації Трампа, але - з великою повагою - виправлять його щодо того, чому закон штату Іллінойс дозволяє таке рішення", - заявив Рон Файн, директор з правових питань групи.