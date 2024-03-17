В Ісландії вчетверте за три місяці вивергся вулкан

Про це повідомляє Reuters.

На відео, знятому з вертольота берегової охорони, фонтани розплавленої породи вилітають із довгої тріщини в землі, а лава швидко розтікається в обидві сторони.

Тріщина мала довжину близько 2,9 км, приблизно такого ж розміру, як і останнє виверження в лютому, йдеться в заяві метеорологічної служби Ісландії.

Влада тижнями попереджала, що на півострові Рейк'янес на південь від столиці Ісландії Рейк'явіка неминуче виверження. Місце виверження було між Хагафеллом і Стора-Скогфеллом, у тій самій зоні, що й попередні викиди 8 лютого.

"Це, безумовно, було очікуваним. Звичайно, неможливо передбачити точний час виверження. Перші ознаки цього руху до поверхні насправді відбулися приблизно за 15 хвилин до цього", - сказав керівник Північного вулканологічного центру Рікке Педерсен.

Лава, здається, швидко тече на південь до сусіднього рибальського містечка Гріндавік, куди декілька жителів повернулися після попередніх вивержень.