В Ісландії вчетверте за три місяці вивергся вулкан
Ввечері 16 березня вулкан в Ісландії вивергся вчетверте з грудня, викидаючи в повітря дим і яскраво-помаранчеву лаву
Про це повідомляє Reuters.
На відео, знятому з вертольота берегової охорони, фонтани розплавленої породи вилітають із довгої тріщини в землі, а лава швидко розтікається в обидві сторони.
Тріщина мала довжину близько 2,9 км, приблизно такого ж розміру, як і останнє виверження в лютому, йдеться в заяві метеорологічної служби Ісландії.
Влада тижнями попереджала, що на півострові Рейк'янес на південь від столиці Ісландії Рейк'явіка неминуче виверження. Місце виверження було між Хагафеллом і Стора-Скогфеллом, у тій самій зоні, що й попередні викиди 8 лютого.
"Це, безумовно, було очікуваним. Звичайно, неможливо передбачити точний час виверження. Перші ознаки цього руху до поверхні насправді відбулися приблизно за 15 хвилин до цього", - сказав керівник Північного вулканологічного центру Рікке Педерсен.
Лава, здається, швидко тече на південь до сусіднього рибальського містечка Гріндавік, куди декілька жителів повернулися після попередніх вивержень.
- У неділю, 14 січня, метеорологічне управління Ісландії повідомило, що на південному заході країни сталося виверження вулкана, що стало п'ятим на півострові Рейк'янес з 2021 року. Влада повідомила про введення надзвичайного стану.
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