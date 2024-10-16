В Ісландії визначилися з датою дострокових парламентських виборів після розпаду коаліції

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що дату виборів оголосила президентка Халла Томасдоттір. Законодавство Ісландії передбачає, що вибори повинні відбутися не пізніше ніж через 45 днів після оголошення про розпуск законодавчого органу.

За словами премʼєр-міністра Бʼярні Бенедіктссона, коаліція правої Партії незалежності, правоцентристської Прогресивної партії та лівих Зелених розпалася через розбіжності в різних питаннях - від політики надання притулку до енергоефективності.

Бенедіктссон, який очолює Партію незалежності, був призначений премʼєр-міністром у квітні, замінивши на цій посаді Катрін Якобсдоттір, яка пішла у відставку, щоб балотуватиметься на посаду президента. Зрештою, президентське крісло зайняла Халла Томасдоттір, яка вступила на посаду в серпні.