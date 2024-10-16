В Ісландії визначилися з датою дострокових парламентських виборів після розпаду коаліції
Ісландія достроково проведе парламентські вибори 30 листопада, після того як премʼєр-міністр країни оголосив про розпад трипартійного коаліційного уряду
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що дату виборів оголосила президентка Халла Томасдоттір. Законодавство Ісландії передбачає, що вибори повинні відбутися не пізніше ніж через 45 днів після оголошення про розпуск законодавчого органу.
За словами премʼєр-міністра Бʼярні Бенедіктссона, коаліція правої Партії незалежності, правоцентристської Прогресивної партії та лівих Зелених розпалася через розбіжності в різних питаннях - від політики надання притулку до енергоефективності.
Бенедіктссон, який очолює Партію незалежності, був призначений премʼєр-міністром у квітні, замінивши на цій посаді Катрін Якобсдоттір, яка пішла у відставку, щоб балотуватиметься на посаду президента. Зрештою, президентське крісло зайняла Халла Томасдоттір, яка вступила на посаду в серпні.
- Нагадаємо, 14 жовтня прем'єр-міністр Ісландії Б'ярні Бенедіктссон оголосив про відставку уряду країни.
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