В Іспанії соцмережі вибухнули коментарями щодо великоднього плаката з зображенням "занадто красивого" Ісуса

Про це повідомляє AP.

На плакаті всесвітньо визнаного севільського художника Салустіано Гарсіа Круза зображено Ісуса без тернового вінка, без страждального обличчя та ран на руках і грудях. Плакат замовила та схвалила Генеральна рада братств, яка організовує відомі та надзвичайно популярні процесії в Страсний тиждень перед Великоднем у Севільї.

Одразу після оприлюднення минулого тижня в соціальних мережах спалахнула дискусія щодо того, як має бути зображений воскреслий Христос. Багато хто називав це ганьбою, недоречним, занадто красивим, модерністським і таким, що не відповідає севільській пасхальній традиції.

Художник Гарсіа захистив свою роботу та відкинув критику.

"У картині немає нічого революційного. Є сучасність, але всі елементи, які я використовував, - це елементи, які використовувалися протягом останніх семи століть у сакральному мистецтві. Я не бачу, в якому моменті, в якому елементі людям, яким це не подобається, це не подобається", - сказав він.

В одному з інтерв’ю Гарсія відповів на критику консервативних груп, що зображення Ісуса було "жіночим" або "гомоеротичним".

"Гей Христос, тому що він милий і красивий, давай! Ми живемо в ХХІ столітті", - сказав Гарсія.

Художник сказав, що моделлю для плаката був його син Орасіо.

Генеральна рада братств поки що не замінювала плакат для заходу, який відбудеться наприкінці березня.

Мер Севільї Хосе Луїс Санс назвав суперечку "жартівливою".

"Мені подобається плакат. Деякі плакати більш ризиковані, деякі більш класичні, деякі більш сміливі", - сказав він, додавши, що не всі плакати Страсного тижня можуть бути однаковими кожного року.