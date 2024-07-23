В Італії вивергнувся вулкан Етна: аеропорт Катанії скасовує рейси
У вівторок, 22 липня, аеропорт Катанії на сході Сицилії у розпал туристичного сезону призупинив роботу через виверження вулкана Етна, що знаходиться поблизу
Про це повідомляє Reuters.
У виданні зазначили, що Етна, один з найактивніших вулканів у світі, останнім часом демонструє підвищену активність, викидаючи гарячий попіл і лаву. Це вже не перше виверження Етни, яке вплинуло на роботу аеропорту Катанії: на початку цього місяця він був закритий через скупчення попелу в повітрі.
Аеропорт Катанії є важливим транспортним вузлом для східної Сицилії, що приймає більше пасажирів, ніж аеропорт столиці – Палермо.
Влада вирішила тимчасово призупинити всі прибуття і відправлення рейсів, що призведе до скасування деяких рейсів і перенаправлення інших на альтернативні аеропорти.
Зазначається, що нормальна робота аеропорту відновиться, як тільки закінчиться опади попелу.
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Ввечері суботи, 6 липня, на італійській Сицилії розпочалось виверження вулкана Етна, який викинув лаву та 5-кілометровий стовп попелу.
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