В Італії вивергнувся вулкан Етна: аеропорт Катанії скасовує рейси

Про це повідомляє Reuters.

У виданні зазначили, що Етна, один з найактивніших вулканів у світі, останнім часом демонструє підвищену активність, викидаючи гарячий попіл і лаву. Це вже не перше виверження Етни, яке вплинуло на роботу аеропорту Катанії: на початку цього місяця він був закритий через скупчення попелу в повітрі.

Аеропорт Катанії є важливим транспортним вузлом для східної Сицилії, що приймає більше пасажирів, ніж аеропорт столиці – Палермо.

Влада вирішила тимчасово призупинити всі прибуття і відправлення рейсів, що призведе до скасування деяких рейсів і перенаправлення інших на альтернативні аеропорти.

Зазначається, що нормальна робота аеропорту відновиться, як тільки закінчиться опади попелу.