Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ В ООН заявили про "екзистенційну загрозу" для України

В ООН заявили про "екзистенційну загрозу" для України

12 квітня, 2024 п'ятниця
08:27
Світ Організація Об'єднаних Націй, ООН

Заступник генсека ООН Мирослав Єнча заявив про "екзистенційну загрозу для народу України" й що ескалація війни в Україні є "прямою загрозою регіональній стабільності та міжнародній безпеці"

Про це пише "Голос Америки".

За його словами, повномасштабне вторгнення РФ в Україну, розпочате з грубим порушенням Статуту ООН і міжнародного права, продовжує завдавати великих збитків народу України.

Він також наголосив, що російські атаки на українські міста в останній місяць стали "щоденною руйнівною моделлю", зокрема по енергетичній інфраструктурі.

Крім цього, Єнча назвав кількість загиблих у березні - щонайменше 126 мирних жителів і 478 поранених, що "на 20% більше, ніж у минулому місяці".

"Це неприпустимо. Напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним правом. Вони повинні припинитися негайно, і ми продовжуємо їх засуджувати, де б вони не траплялися", - додав він.

  • Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що Росія вражає боєприпасами позиції ЗСУ лише в 3% випадків, у 97% ворог влучає по цивільних містах, а також критично важливій інфраструктурі.

Теги:
Україна
Росія
ООН
Війна з Росією
Світ про Україну
Читайте також:
електроенергія, шахеди
11 квітня, 2024 четвер
Росія запустила кілька груп дронів та ракет по Україні. У низці регіонів працювала ППО
Ілюстративне фото
10 квітня, 2024 середа
Проти викривачки колаборанта, який є батьком слідчої СБУ, відкрили провадження про образу військового, - hromadske
F-16
11 квітня, 2024 четвер
Атака РФ на Україну: Польща підняла авіацію
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.99
    Купівля 38.99
    Продаж 39.47
  • EUR
    Купівля 41.98
    Продаж 42.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
12 квітня
09:48
На фото: кадр з серіалу "Бріджертони"
Netflix оголосив дату виходу третього сезону "Бріджертонів" та показав трейлер
09:38
смертна кара
У В’єтнамі магната нерухомості засудили до смертної кари за найбільше в історії країни фінансове шахрайство на суму $12,46 млрд
09:36
гітлер-путін
Міністр оборони Німеччини порівняв Путіна з Гітлером
09:20
безпілотник, дрон
У Росії заявили про ліквідацію 5 дронів у двох регіонах
09:15
Ексклюзив
Карта. Новомихайлівка_0904
Росіяни пробують пробити напрямок на Курахове: командир підрозділу БпАК у складі 3-ї ОШБр про Авдіївський напрямок
09:02
На фото: Тіль Швайґер
Зірка "Безславних виродків" Тіль Швайґер бореться з сепсисом, йому можуть ампутувати ногу
08:57
московський патріархат
В Естонії запропонували визнати Московський патріархат терористичною організацією
08:49
Японія
Японія закликала використовувати заморожені російські активи винятково за нормами міжнародного права
08:27
російські окупанти
Росіяни примушуватимуть воювати проти України співробітників в’язниць на окупованій Луганщині
08:18
окупанти
Росія відправляє на війну проти України війська, флот, авіацію та ППО з Далекого сходу, - ГУР
08:15
Оновлено
корабель рф
Росія завела ракетоносії до пунктів базування, в Азовському морі чергує корабель
08:10
Шукач мін Sandown
Британія передала Україні мінні тральщики для військових навчань ЗСУ
08:02
OPINION
Олексій Голобуцький
Обмежений гуманітарний контингент НАТО в Україні — це реально
08:00
Оновлено
Вибух
Зросла кількість загиблих під ударом Росії балістикою по Миколаєву 11 квітня
08:00
Аналітика
ЗСУ дрон
Атака дронів: усе про удари українських безпілотників по російських аеродромах, значення та наслідки
07:51
Оновлено
знищений російський танк Т-72
Засіб ППО, 9 танків та 840 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:36
Оновлено
БПЛА, Іран
РФ атакувала Україну кількома групами БПЛА: ситуація в ніч на 12 квітня
07:32
Девід Кемерон
"Повинен працювати над деескалацією": Кемерон застеріг Іран від розширення конфлікту на Близькому Сході
07:20
Джо Байден
США, Японія та Філіппіни уклали угоду щодо зміцнення безпеки
07:02
рублі та юані
У РФ скаржаться на посилення контролю за платежами банками Китаю
07:00
збитий "Шахед"
Українська ППО збила вночі 16 із 17 "шахедів"
06:45
Чорне море
ISW: Росіяни заявили про відбиття атаки української ДРГ у Чорному морі
06:33
КНДР, Північна Корея
У Китаї заявили про намір покращити відносини з КНДР
06:26
Україна ЄС
У Франції наголосили на необхідності "робити набагато більше" для допомоги Україні
06:24
Білий дім
"Жахливі нагадування про потреби": у Білому домі відреагували на останні удари РФ по критичних об'єктах України
06:17
"Досягають повільних, але постійних успіхів": РФ користується нестачею ППО в України, - ISW
06:12
Габріель Атталь
Ми бачимо явне втручання Росії у вибори в Європі, - прем’єр-міністр Франції Атталь
06:10
РФ зруйнувала Трипільську ТЕС
Центренерго: відновлення Трипільської ТЕС без достатньої ППО - марна справа
05:55
Оллі Воткінс, Астон Вілла, Ліга конференцій
Ліга конференцій: результати перших матчів чвертьфіналу
04:45
Джо Байден
США заборонили своїм працівникам виїжджати за межі великих міст Ізраїлю 
04:25
Байєр, Ліга Європи, єврокубки
Ліга Європи: результати перших матчів чвертьфіналу
03:24
Володимир Зеленський
"Режим Зеленського веде війну не в інтересах українців": російські фейки і маніпуляції за 11 квітня
02:54
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі ошелешив планами провести три бої з Усиком
02:34
"Якщо нас таких буде багато, то це спрацює": гендиректор Yasno звернувся до українців
01:41
Фанати "Заглембє"
"Кричали, щоб піз***али в Україну": хулігани накинулись на українських футболістів у Польщі
01:20
прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда
Прем'єр Японії закликав конгресменів США подолати невпевненість у власній глобальній ролі
00:57
Ілля Забарний, "Борнмут", АПЛ
Українця визнали найкращим футболістом місяця в клубі АПЛ
00:44
Повернення українських дітей: до роботи Міжнародної коаліції залучено вже 35 країн 
00:24
Дарвін Нуньєс, Ліверпуль, АПЛ, Ліга Європи
"Аталанта" принизила "Ліверпуль" у Лізі Європи
2024, четвер
11 квітня
23:58
Володимир Путін Олександр Лукашенко
Путін розповів Лукашенку, що його не запросили на мирний саміт, і озвучив своє бачення "перемовин" з Україною
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV