В ООН заявили про "екзистенційну загрозу" для України
Заступник генсека ООН Мирослав Єнча заявив про "екзистенційну загрозу для народу України" й що ескалація війни в Україні є "прямою загрозою регіональній стабільності та міжнародній безпеці"
Про це пише "Голос Америки".
За його словами, повномасштабне вторгнення РФ в Україну, розпочате з грубим порушенням Статуту ООН і міжнародного права, продовжує завдавати великих збитків народу України.
Він також наголосив, що російські атаки на українські міста в останній місяць стали "щоденною руйнівною моделлю", зокрема по енергетичній інфраструктурі.
Крім цього, Єнча назвав кількість загиблих у березні - щонайменше 126 мирних жителів і 478 поранених, що "на 20% більше, ніж у минулому місяці".
"Це неприпустимо. Напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним правом. Вони повинні припинитися негайно, і ми продовжуємо їх засуджувати, де б вони не траплялися", - додав він.
- Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що Росія вражає боєприпасами позиції ЗСУ лише в 3% випадків, у 97% ворог влучає по цивільних містах, а також критично важливій інфраструктурі.
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