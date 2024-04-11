Кислиця в ООН заявив, що Росія вражає військові цілі лише в 3% випадках

Про це він повідомив на засіданні Ради Безпеки ООН, передає Укрінформ.

"Лише 3% російських ракет, дронів і керованих бомб уражають військові цілі, при цьому 97% уражають цивільну інфраструктуру", - підкреслив Кислиця.

Представник України при ООН підкреслив, що РФ свідомо цілиться по критично важливих об’єктах енергетики. Він зазначив, що у березні країна-агресор уразила 80% українських теплових електростанцій, зокрема серйозних збитків зазнали гідроелектростанції. Також Кислиця нагадав, що 29 березня РФ атакувала Дністровську та Канівську ГЕС, чим показала свій намір повторити катастрофу, яку спричинила в червні 2023 року, підірвавши Каховську ГЕС.

"Реалізуючи свою стратегію знищення, Росія від початку року випустила по українських містах і селах майже 1000 ракет, близько 2800 дронів Shahed і майже 7000 керованих авіаційних бомб", - зазначив дипломат.

Кислиця підкреслив, що загальна вибухова потужність російських авіаударів перевищує 9 кілотонн.

"Спільним завданням міжнародного співтовариства, не лише України, має стати забезпечення того, щоби такі масштабні екологічні катастрофи більше ніколи не повторилися в Європі", - акцентував він.