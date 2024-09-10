В Оренбурзькій області РФ сталося займання на нафтопроводі: двоє загиблих

Про це повідомляє Прокуратура Оренбурзької області.

Так, внаслідок займання загинули дві людини. Проте у прокуратурі не зауважили, коли саме сталася пожежа.

"У рамках організованої перевірки будуть встановлені причини та обставини події, а також буде дано оцінку діям (бездіяльності) уповноважених органів", - йдеться у повідомленні.