У РФ заявили про масовану атаку БПЛА на Брянську область

Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Про нібито масовану атаку безпілотників Богомаз повідомив о 00:22. Він зазначив, що російська ППО, мовляв, веде роботу "з виявлення та знищення повітряних цілей"

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Майже через годину губернатор Брянщини заявив про нібито знищення 21 безпілотника. За його словами, постраждалих і руйнувань немає. Водночас він поінформував, що працюють оперативні та екстрені служби.