У РФ заявили про масовану атаку БПЛА на Брянську область
У Брянській області Росії вночі вівторка, 10 вересня, повідомили про масовану атаку безпілотників
Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.
Про нібито масовану атаку безпілотників Богомаз повідомив о 00:22. Він зазначив, що російська ППО, мовляв, веде роботу "з виявлення та знищення повітряних цілей"
Читайте також: Велика пожежа на Тульщині, атака на Новоросійськ та знищений склад з північнокорейськими ракетами у Воронезькій області РФ: де в росіян вибухало та палало цього тижня (02.09-08.09)
Майже через годину губернатор Брянщини заявив про нібито знищення 21 безпілотника. За його словами, постраждалих і руйнувань немає. Водночас він поінформував, що працюють оперативні та екстрені служби.
- У Волоконовському районі Білгородської області РФ безпілотник атакував майданчик для зберігання палива. Унаслідок цього нібито горять резервуари.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.87 Купівля 40.87Продаж 41.38
- EUR Купівля 45.23Продаж 45.93
- Актуальне
- Важливе