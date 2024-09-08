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Велика пожежа на Тульщині, атака на Новоросійськ та знищений склад з північнокорейськими ракетами у Воронезькій області РФ: де в росіян вибухало та палало цього тижня
Цього тижня велика пожежа яскраво палала у Тульській області, тим часом безекіпажні катери атакували Новоросійськ, а дрони СБУ знищили склад з північнокорейськими ракетами у Воронезькій області Росії
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Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.
Атаки на Білгородську область, пожежа на заводі у Тульській області та детонація від вогню на складі з північнокорейськими ракетами у Воронезькій області
- У понеділок, 2 вересня, вранці у Росії заявили про роботу ППО над Білгородом і Білгородським районом. Нібито є влучання в соціальний і комерційний об'єкти. "У місті Білгород є прямі попадання в один соціальний і один комерційний об'єкти.Також сталося загоряння автомобіля", – зазначив місцевий губернатор. За його словами, у селищі Дубове загорілися 2 будинки і 4 автомобілі.
- Уночі четверга, 5 вересня, влада російського Новоросійська у Краснодарському краї, який є важливим транспортним центром, повідомила, що місто перебуває під атакою безекіпажних катерів. Варто відзначити, що у цьому місті розташована військово-морська база Чорноморського флоту РФ та Новоросійський морський порт – найбільший порт Росії та Чорного моря. Він має у своєму складі пасажирський, вантажний порти та нафтоналивну гавань.
- А вже 6 вересня у Росії зайнялася пожежа на заводі "Пластик" у Тульській області. За даними російських ЗМІ, вогонь охопив понад 2 тисячі квадратних метрів. Повідомляли також, що горіли ємності із машинним мастилом. Що могло стати причиною потужної пожежі – не уточнювали.
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