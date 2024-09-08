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Огляд

Велика пожежа на Тульщині, атака на Новоросійськ та знищений склад з північнокорейськими ракетами у Воронезькій області РФ: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Андріана Стахів
8 вересня, 2024 неділя
21:22
Війна з Росією пожежа на заводі в Тульській області

Цього тижня велика пожежа яскраво палала у Тульській області, тим часом безекіпажні катери атакували Новоросійськ, а дрони СБУ знищили склад з північнокорейськими ракетами у Воронезькій області Росії

Зміст

 Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

Атаки на Білгородську область, пожежа на заводі у Тульській області та детонація від вогню на складі з північнокорейськими ракетами у Воронезькій області

  • У понеділок, 2 вересня, вранці у Росії заявили про роботу ППО над Білгородом і Білгородським районом. Нібито є влучання в соціальний і комерційний об'єкти. "У місті Білгород є прямі попадання в один соціальний і один комерційний об'єкти.Також сталося загоряння автомобіля", – зазначив місцевий губернатор. За його словами, у селищі Дубове загорілися 2 будинки і 4 автомобілі.
  • Уночі четверга, 5 вересня, влада російського Новоросійська у Краснодарському краї, який є важливим транспортним центром, повідомила, що місто перебуває під атакою безекіпажних катерів. Варто відзначити, що у цьому місті розташована військово-морська база Чорноморського флоту РФ та Новоросійський морський порт – найбільший порт Росії та Чорного моря. Він має у своєму складі пасажирський, вантажний порти та нафтоналивну гавань.
  • А вже 6 вересня у Росії зайнялася пожежа на заводі "Пластик" у Тульській області. За даними російських ЗМІ, вогонь охопив понад 2 тисячі квадратних метрів. Повідомляли також, що горіли ємності із машинним мастилом. Що могло стати причиною потужної пожежі – не уточнювали.
  • Уночі суботи, 7 вересня, у селі Солдатське Воронезької області Росії дрони Служби безпеки України вразили великий склад з боєприпасами і технікою окупантів, спричинивши там пожежу і детонацію. Місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації. Росіяни активно використовували цей склад для перекидання техніки в Україну. Після удару українських дронів на ньому зафіксували чотири потужні пожежі, а боєприпаси безперервно детонували. Про атаку на регіон спершу повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. За його словами, цієї ночі в Острогозькому районі сили ППО і засоби радіоелектронної боротьби виявили та нейтралізували безпілотний літальний апарат. "За попередніми даними, постраждалих немає. Унаслідок падіння дрона почалася пожежа, яка поширилася на вибухонебезпечні об'єкти, що призвело до детонації", – заявив Гусєв. Він також додав, що ухвалив рішення тимчасово евакуювати мешканців одного із сіл у сусідній населений пункт. На місці події працювали екстрені служби та представники місцевої адміністрації.
  • І ще одна пожежа спіткала Росію цього тижня: у Волоконовському районі Білгородської області РФ безпілотник атакував майданчик для зберігання палива. ASTRA з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що інцидент стався в населеному пункті Ютанівка. Зазначили, що там палають залізничні цистерни.

Вибухи на полігоні біля села Новопетрівка Бердянського району

  •  Про вибухи на полігоні біля села Новопетрівка Бердянського району 3 вересня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. А згодом заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів про ймовірні наслідки вибухів на полігоні. "Однозначно наслідки класні і 200-ті є 100%, тому що полігон між Новопетрівкою і Куликівським селом. Цей полігон з початку окупації, може, не з перших місяців, а от після пів року окупації, окупанти продовжували використовувати до сьогоднішніх днів постійно. Практично кожного дня у них відбувалися навчання на цьому полігоні. Там зосереджено достатньо і особового складу, відповідно до навчань вони привозять і боєкомплект", – розповів він.

Фото: t.me/andriyshTime

Думки експертів

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що для ударів по аеродромах стратегічної авіації РФ Україні потрібно розвивати власну далекобійну ударну систему. 

"Ракетами ATACMS, якщо навіть нам дадуть дозвіл, до аеродромів стратегічної авіації РФ ми не дістанемо. Щоб ударити по авіабазі "Енгельс", "Саваслейка" чи аеродрому в районі Мурманська "Оленья", нам потрібна більш далекобійна зброя або потрібно розвивати власну далекобійну систему. ATACMS не дотягне до тих цілей", – зауважив Киричевський.

Тим часом керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що розроблені в Україні дрони мають здатність вражати об'єкти в Росії на відстані до 1800 км від кордону. 

"Безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють кращі фахівці, зокрема, представники Головного управління розвідки, вже дозволяють вражати військові об’єкти держави-агресора на відстані до 1800 км. Військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст, здригаються від повітряних атак. Вся інфраструктура РФ, що працює на війну, зазнає і буде зазнавати втрат", – підкреслив голова ГУР.

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Білгород
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