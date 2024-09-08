Велика пожежа на Тульщині, атака на Новоросійськ та знищений склад з північнокорейськими ракетами у Воронезькій області РФ: де в росіян вибухало та палало цього тижня

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Вибухи на полігоні біля села Новопетрівка Бердянського району

Про вибухи на полігоні біля села Новопетрівка Бердянського району 3 вересня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. А згодом заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів про ймовірні наслідки вибухів на полігоні. "Однозначно наслідки класні і 200-ті є 100%, тому що полігон між Новопетрівкою і Куликівським селом. Цей полігон з початку окупації, може, не з перших місяців, а от після пів року окупації, окупанти продовжували використовувати до сьогоднішніх днів постійно. Практично кожного дня у них відбувалися навчання на цьому полігоні. Там зосереджено достатньо і особового складу, відповідно до навчань вони привозять і боєкомплект", – розповів він.

Фото: t.me/andriyshTime

Думки експертів

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що для ударів по аеродромах стратегічної авіації РФ Україні потрібно розвивати власну далекобійну ударну систему.

"Ракетами ATACMS, якщо навіть нам дадуть дозвіл, до аеродромів стратегічної авіації РФ ми не дістанемо. Щоб ударити по авіабазі "Енгельс", "Саваслейка" чи аеродрому в районі Мурманська "Оленья", нам потрібна більш далекобійна зброя або потрібно розвивати власну далекобійну систему. ATACMS не дотягне до тих цілей", – зауважив Киричевський.

Тим часом керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що розроблені в Україні дрони мають здатність вражати об'єкти в Росії на відстані до 1800 км від кордону.