На Білгородщині внаслідок атаки БПЛА горять резервуари з паливом

Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

"Внаслідок вибуху сталося загоряння резервуарів. Пожежники здійснюють гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні.

За словами Гладкова, інформацію про наслідки уточнюють. Усі оперативні служби працюють на місці.

Натомість ASTRA з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що інцидент стався в населеному пункті Ютанівка. Зазначають, що там палають залізничні цистерни.