На Білгородщині внаслідок атаки БПЛА горять резервуари з паливом
У Волоконовському районі Білгородської області РФ безпілотник атакував майданчик для зберігання палива. Унаслідок цього нібито горять резервуари
Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.
"Внаслідок вибуху сталося загоряння резервуарів. Пожежники здійснюють гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні.
За словами Гладкова, інформацію про наслідки уточнюють. Усі оперативні служби працюють на місці.
Натомість ASTRA з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що інцидент стався в населеному пункті Ютанівка. Зазначають, що там палають залізничні цистерни.
- Ранком понеділка, 2 вересня, у Росії заявили про роботу ППО над Білгородом і Білгородським районом. Нібито є влучання в соціальний і комерційний об'єкти.
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