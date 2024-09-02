У Білгороді заявили про роботу ППО над містом та районом: нібито є влучання
Ранком понеділка, 2 вересня, у Росії заявили про роботу ППО над Білгородом і Білгородським районом. Нібито є влучання соціальний і комерційний об'єкти
Про це повідомляє губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков.
"У місті Білгород є прямі попадання в один соціальний і один комерційний об'єкти.Також сталося загоряння автомобіля", - зазначив він.
За його словами, у селищі Дубове загорілися 2 будинки і 4 автомобілі.
"Співробітники МНС займаються ліквідацією вогнищ загоряння. Інформація уточнюється. Виїхав на місце", - додав Гладков.
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Увечері п'ятниці, 30 серпня, у Росії заявили про збиття "повітряних цілей" на Білгородом та районом. Унаслідок падіння уламків нібито загинули 5 людей, 37 поранені.
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