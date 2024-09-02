У Білгороді заявили про роботу ППО над містом та районом: нібито є влучання

Про це повідомляє губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков.

"У місті Білгород є прямі попадання в один соціальний і один комерційний об'єкти.Також сталося загоряння автомобіля", - зазначив він.

За його словами, у селищі Дубове загорілися 2 будинки і 4 автомобілі.

"Співробітники МНС займаються ліквідацією вогнищ загоряння. Інформація уточнюється. Виїхав на місце", - додав Гладков.