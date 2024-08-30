У Росії заявили про атаку на Білгород та район: нібито 5 людей загинули, 37 поранені

Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

"Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО - збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. На превеликий жаль, унаслідок прямого попадання снаряда в легковий автомобіль померла одна людина", - заявив він.

За його словами, також поранено 7 мирних жителів.

Бригади швидкої допомоги виїхали на місця та доправляють поранених до медичних закладів.

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Він додав, що в Білгороді нібито є прямі влучання в багатоквартирні будинки, у кілька комерційних об'єктів і в легковий автомобіль.

Крім того, за інформацією російського пропагандистського видання ТАСС, у Білгороді також було пошкоджено міський автобус.

Як стверджує Гладков, у Бєлгородському районі в селищі Дубове горять 2 приватні будинки.

Згодом Гладков уточнив, що кількість загиблих зросла до 5, а поранених - до 37.

"Кількість загиблих зросла до 5. Від отриманих поранень одна жінка і четверо чоловіків померли на місці до приїзду швидкої допомоги", - зазначив він.