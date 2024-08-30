У Росії заявили про атаку на Білгород та район: нібито 5 людей загинули, 37 поранені
Увечері п'ятниці, 30 серпня, у Росії заявили про збиття "повітряних цілей" на Білгородом та районом. Унаслідок падіння уламків нібито загинули 5 людей, 37 поранені
Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.
"Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО - збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. На превеликий жаль, унаслідок прямого попадання снаряда в легковий автомобіль померла одна людина", - заявив він.
За його словами, також поранено 7 мирних жителів.
Бригади швидкої допомоги виїхали на місця та доправляють поранених до медичних закладів.
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Він додав, що в Білгороді нібито є прямі влучання в багатоквартирні будинки, у кілька комерційних об'єктів і в легковий автомобіль.
Крім того, за інформацією російського пропагандистського видання ТАСС, у Білгороді також було пошкоджено міський автобус.
Як стверджує Гладков, у Бєлгородському районі в селищі Дубове горять 2 приватні будинки.
Згодом Гладков уточнив, що кількість загиблих зросла до 5, а поранених - до 37.
"Кількість загиблих зросла до 5. Від отриманих поранень одна жінка і четверо чоловіків померли на місці до приїзду швидкої допомоги", - зазначив він.
- 28 серпня речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев заявив, що Російська Федерація почала перекидати у Білгородську область свої деякі резерви, аби задіяти їх у подальших штурмових діях.
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