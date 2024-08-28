РФ перекидає деякі резерви на Білгородщину й може застосовувати їх у штурмах, - ОТУ "Харків"
Російська Федерація почала перекидати у Білгородську область свої деякі резерви, аби задіяти їх у подальших штурмових діях
Про це заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в етері телемарафону.
Він підтвердив, що окупанти у Харківській області поповнюють свій особовий склад, коли з Ленінградської області РФ звозять його на Білгородщину.
"У нас є інформація, що ворог заводить додатковий особовий склад з Ленінградської області до Білгородської області для того, щоб задіяти цих військових у подальших штурмових діях. За якими напрямками - ми повідомлятимемо окремо", - сказав речник.
За словами Саранцева, ворог, зокрема, здійснює внутрішні ротації.
- 23 серпня стало відомо, що Росія відвела деякі підрозділи своїх військ з Харківської області на Курський напрямок, але ворогу вистачає сил і засобів для проведення штурмів в українському регіоні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.64Продаж 46.35
- Актуальне
- Важливе