РФ перекидає деякі резерви на Білгородщину й може застосовувати їх у штурмах, - ОТУ "Харків"

Про це заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в етері телемарафону.

Він підтвердив, що окупанти у Харківській області поповнюють свій особовий склад, коли з Ленінградської області РФ звозять його на Білгородщину.

"У нас є інформація, що ворог заводить додатковий особовий склад з Ленінградської області до Білгородської області для того, щоб задіяти цих військових у подальших штурмових діях. За якими напрямками - ми повідомлятимемо окремо", - сказав речник.

За словами Саранцева, ворог, зокрема, здійснює внутрішні ротації.