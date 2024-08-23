Росіяни відвели з Харківщини деякі підрозділи в Курську область, - ОТУ "Харків"
Росія відвела деякі підрозділи своїх військ з Харківської області на Курський напрямок, але ворогу вистачає сил і засобів для проведення штурмів в українському регіоні
Про це заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в етері "Суспільного".
"Росіяни продовжують перетасовувати ту "колоду карт", яка в них є. Але разом із тим тих сил та засобів, які залишаються на Харківському напрямку, ще досить багато для того, щоб ми могли розслабитися. Росіяни досі тримають доволі значні сили, вогневі засоби для того, щоб завдавати ураження та продовжувати штурми", - розповів він.
Саранцев також зауважив, що існують дані про перекидання росіянами додаткових резервів на Харківщину, проте інформацію про їхню кількість та підрозділи уточнюють.
Речник ОТУ "Харків" підкреслив, що найактивнішою ділянкою напрямку є місто Вовчанськ.
"Також у прилеглих до нього населених пунктах РФ подекуди намагається здійснювати штурмові дії. Це райони Стариці, район Тихого - правий та лівий фланги Вовчанського напрямку. Але всі спроби росіян зупиняють та просування немає", - пояснив він.
Також Саранцев зауважив: на окремих ділянках фронту на півночі Харківщини зменшилася активність росіян, але це може свідчити про те, що ворог маскується, копає окопи й налагоджує звʼязок.
- Учора, 22 серпня, Третя штурмова бригада офіційно підтвердила, що наступає в Харківській області, й оприлюднила підсумки перших днів контратаки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.51
- EUR Купівля 45.54Продаж 46.19
- Актуальне
- Важливе