Росіяни відвели з Харківщини деякі підрозділи в Курську область, - ОТУ "Харків"

Про це заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в етері "Суспільного".

"Росіяни продовжують перетасовувати ту "колоду карт", яка в них є. Але разом із тим тих сил та засобів, які залишаються на Харківському напрямку, ще досить багато для того, щоб ми могли розслабитися. Росіяни досі тримають доволі значні сили, вогневі засоби для того, щоб завдавати ураження та продовжувати штурми", - розповів він.

Саранцев також зауважив, що існують дані про перекидання росіянами додаткових резервів на Харківщину, проте інформацію про їхню кількість та підрозділи уточнюють.

Речник ОТУ "Харків" підкреслив, що найактивнішою ділянкою напрямку є місто Вовчанськ.

"Також у прилеглих до нього населених пунктах РФ подекуди намагається здійснювати штурмові дії. Це райони Стариці, район Тихого - правий та лівий фланги Вовчанського напрямку. Але всі спроби росіян зупиняють та просування немає", - пояснив він.

Також Саранцев зауважив: на окремих ділянках фронту на півночі Харківщини зменшилася активність росіян, але це може свідчити про те, що ворог маскується, копає окопи й налагоджує звʼязок.