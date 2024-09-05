РФ заявила про атаку Новоросійська безекіпажними катерами

Про це повідомив мер Новоросійська Андрій Кравченко.

О 01:23 у Новоросійську увімкнули сирени тривоги у зв'язку з нібито атакою безекіпажних катерів.

Станом на 02:27 атака тривала.

"Особлива увага жителям першої берегової лінії - не виходити на вулицю", - написав російський мер.

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Довідково. Новоросійськ - місто на Півдні Росії, у Краснодарському краї, яке є важливим транспортним центром. У місті розташована Військово-морська база Чорноморського флоту РФ та Новоросійський морський порт - найбільший порт Росії та Чорного моря. Він має у своєму складі пасажирський, вантажний порти та нафтоналивну гавань.