Понад 150 дронів над Росією лише за одну добу, пожежа на НПЗ у Москві та бавовна у тимчасово окупованому Криму: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

Вибухи на НПЗ в Омську, на нафтобазах у Воронезькій та Ростовській областях, а також потужна пожежа у Москві

У понеділок, 26 серпня, на нафтопереробному заводі "Газпромнефть-ОНПЗ" в Омську стався потужний вибух. Свідки стверджували, що вибух було чутно в кількох районах міста. Згодом ЗМІ заявили про нібито двох постраждалих під час вибуху. Площа загоряння становила 1000 квадратних метрів, проте евакуації підприємства не проводили. Натомість згодом повідомили, що вогонь вдалося взяти під контроль.

Тим часом у Курську вранці 27 серпня поскаржилися на атаку безпілотників. Через це нібито є декілька "незначних" ушкоджень у місті. "У Курську наша ППО відбила атаки українських безпілотників. Є кілька незначних ушкоджень, сталося також займання на дачній ділянці", – заявив мер Курська.

А вже в ніч на 28 серпня росіяни заявили про атаку безпілотників на нафтобазу в Ростовській області, там виникла пожежа. Водночас у Воронезькій області запроваджена евакуація населення з двох населених пунктів через загрозу детонації "вибухонебезпечних об'єктів" на другій нафтобазі. Губернатор Ростовщини написав, що близько 03:00 в області нібито було збито 4 БПЛА. За попередніми даними, потерпілих не було. Але в Кам'янському районі внаслідок атаки БПЛА стався спалах на паливному складі. "Постраждалих немає. До гасіння залучені сили екстреного реагування. Загроза розповсюдження вогню на житлові будинки відсутня", – зазначав він. Губернатор Воронезької області повідомив, що силами ППО РФ у Россошанському районі буцімто було виявлено та знищено БПЛА літакового типу. Постраждалих та руйнувань немає, каже очільник Воронезької області. За його словами, падіння фрагментів безпілотника викликало спалах поблизу вибухонебезпечних об'єктів. Детонації не було. Проте оперативні служби РФ оголосили тимчасову евакуацію мешканців двох населених пунктів, написав Гусєв. Він додав, що займання нібито вдалося ліквідувати місцевими силами, а ситуація стабілізувалася й мешканці повертаються до своїх будинків. А о 10:00 губернатор Кіровської області розповів про приліт БПЛА в місто Котельнич. "Кілька хвилин тому здійснено приліт БПЛА в Котельнич. Безпілотник атакував резервуар для зберігання нафтопродуктів. Жертв немає. Займання немає. Ситуація під контролем", – написав він. Натомість місцеві телеграм-канали публікували фото і відео масштабного загоряння на нафтобазі у Кам'янському районі та ще одній у місті Пролетарськ.

Згодом стало відомо, що тоді у ніч проти 28 серпня українські сили вдарили по нафтобазі "Атлас" у Ростовській області РФ. Також постраждали нафтобаза "Зеніт" у Кіровській області та склад боєприпасів. "У ніч на 28 серпня завдано удару по нафтобазі "Атлас", що в Ростовській області РФ. В результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкта. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння", – йдеться у повідомленні. Зазначається, що під удар Сил оборони також потрапили нафтобаза "Зеніт" у Кіровській області та польовий артилерійський склад угруповання російських військ "Запад" у Воронезькій області. А на супутникових знімках, які потрапили в мережу було видно, як горять резервуари на нафтобазі Атлас. На світлинах видно, що вогонь охопив два резервуари з пальним, а ще на кількох є сліди пошкоджень.

Увечері п'ятниці, 30 серпня, у Росії заявили про збиття "повітряних цілей" на Білгородом та районом. Унаслідок падіння уламків нібито загинули 5 людей, 37 поранені. "Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО – збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. На превеликий жаль, унаслідок прямого попадання снаряда в легковий автомобіль померла одна людина", – заявив спочатку губернатор області. Він також стверджував, що у Білгородському районі в селищі Дубове горять 2 приватні будинки. Згодом Гладков уточнив, що кількість загиблих зросла до 5, а поранених – до 37.

А після атаки безпілотників у ніч на 1 вересня у РФ сталась пожежа на Московському НПЗ у Капотні, а також спалахнула Каширська ДРЕС. У Тверській області горить Конаківська ДРЕС після атаки дронів. Міноборони РФ звітувало, що над територією Курської області у нічний час було знищено та перехоплено 46 БПЛА, над територією Брянської області – 34, над територією Воронезької області – 28, над територією Білгородської області – 14, вісім – над територією Рязанської області, два – над Москвою, сім областю, п'ять – над територією Калузької області, чотири – над територією Липецької області, три – над територією Тульської області, по два БПЛА над територіями Тамбовської та Смоленської областей, по одному над територіями Орловської, Тверської та Іванівської областей. Пізніше у російському телеграм-каналі Astra з'явилися кадри факела, що горить, на НПЗ у Капотні (район Москви), який намагалися атакувати БПЛА. Зазначається, що такий "стовп вогню" жителі бачили й раніше, але після атаки БПЛА, нібито "смолоскип горить сильніше". Пожежі на НПЗ у Капотні надали максимальний номер складності, повідомили ТАСС в оперативних службах. Проте за кілька хвилин номер складності пожежі нібито було знижено з п'ятої, максимальної, до другої. Вогонь гасили вертольотами. Про постраждалих інформація не надходила. А у Тверській області РФ після атаки безпілотників спалахнула пожежа на Конаківській конденсаційній електростанції. Усього 5 БПЛА збиті силами ППО над Тверською областю, повідомив губернатор. Згодом він заявив, що займання, яке сталося через атаку БПЛА на Конаківський округ, локалізовано. Проте у місцевих ЗМІ з'являються кадри сильної пожежі на Конаківській ДРЕС. За словами очевидців, пожежа почалася після атаки БПЛА.

Вибухи у тимчасово окупованому Криму

Окупаційна влада Криму вночі четверга, 29 серпня, заявила про нібито атаку безпілотників на Севастополь: росіяни тимчасово перекрили Кримський міст. "У Севастополі військові відбивають атаку ЗСУ, працює ППО. За попередньою інформацією, вже збито 2 БПЛА над акваторією моря", – писав Развожаєв.За його словами, постраждалих та руйнувань нібито немає. Водночас інформаційний центр Кримського мосту повідомляв, що станом на 03:47 рух мостом тимчасово перекривали.

Тим часом у ніч проти п'ятниці, 30 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи біля міста Джанкой, а також у районі військового аеродрому Кіровське. Як повідомляли очевидці, над Кіровським цієї ночі прогриміли чотири вибухи. Зокрема, три вибухи чули в районі аеродрому й один – над місцевою залізничною станцією. Також один вибух було чутно в районі Джанкоя.

Трохи пізніше росіяни поскаржилися, що в ніч проти п'ятниці, 30 серпня, їхні три області та територія тимчасово окупованого Криму піддалися атаці безпілотників. Там начебто спрацювала ППО. За їхніми даними, загалом цієї ночі засоби протиповітряної оборони збили 18 безпілотників. Так, 11 БПЛА начебто збили над територією Брянської області, чотири – над Калузькою областю, два БПЛА – над окупованим Кримом та ще один дрон – над Білгорощиною.

Фото: Вікіпедія

Думки експертів

Як переконаний журналіст Віталій Портніков, з кожним рейдом українських безпілотників можливості російських нафтобаз та НПЗ зменшуються, а значить зменшуються і доходи бюджету РФ, відповідно, зменшуються і можливості збройних сил РФ.

"Відомо, що економіка Росії, особливо після запровадження серйозних західних санкцій, базується саме на нафті. Без доходів від нафтогазового сектору Володимиру Путіну не вдасться продовжувати війну проти України. Російському керманичу та його найближчому оточенню так чи інакше доведеться замислитися над, якщо не зупиненням, так призупиненням цієї війни у найближчі роки. Таким чином кожний удар по російських НПЗ (нафтопереробний завод) та нафтобазах наближає нас до закінчення війни", – наголошує Портніков.

Тим часом ISW пояснює важливість дозволу США на удари далекобійною зброєю по Росії, зауважуючи, що в радіусі дії ATACMS знаходяться 245 військових об’єктів РФ.