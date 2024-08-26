У російському Омську стався потужний вибух на НПЗ: нібито постраждали 2 особи
У понеділок, 26 серпня, на нафтопереробному заводі "Газпромнефть-ОНПЗ" в Омську стався потужний вибух. ЗМІ пишуть про двох постраждалих
Про це повідомляють російські Telegram-канали "112" та "Baza".
За даними "112", вибух та загоряння відбулися на установці АВТ-11.
Свідки стверджують, що вибух було чутно в кількох районах міста.
"З установки АВТ-11, яка призначена для розділення нафти на фракції та подальшої їхньої переробки, йде вогонь", - пише "Baza".
Згодом ЗМІ заявили про нібито двох постраждалих під час вибуху.
Як стверджує "112", це співробітники підприємства, у них опіки.
"Площа загоряння становить 1000 квадратних метрів. На місці працює 15 розрахунків пожежної охорони. Евакуації підприємства не проводили", - додали у Telegram-каналі.
Пізніше місцеве видання Om1.ru з посиланням на пресслужбу підприємства заявило, що рятувальникам вдалось взяти під контроль ситуацію, автоматика заводу зафіксувала загоряння технологічного обладнання. Підприємство працює в штатному режимі.
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