РФ заявила про збиття 24 безпілотників над 7 областями
Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що протягом ночі російські системи ППО збили 20 безпілотних літальних апаратів над 7 областями країни
Про це повідомляє міністерство оборони Росії.
За даними відомства, 9 безпілотників було збито над територією Саратовської області, 3 - над територією Курської області, по 2 - над територіями Бєлгородської, Брянської та Тульської областей, а також по одному БПЛА було знищено над територіями Орловської та Рязанської областей.
Як стверджує російський Telegram-канал Astra, з посиланням на заяву губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна, у Саратові уламки безпілотника впали на 38-поверховий будинок у житловому комплексі "Volga sky", який є найвищою будівлею Поволжя.
Від будинку до льотної військової частини та військового аеродрому в Енгельсі - 12 кілометрів.
За інформацією Telegram-каналу Mash, в місті Енгельс Саратовської області було пошкоджено щонайменше двадцять машин унаслідок прильоту БПЛА по будинку. Уламки впали прямо на парковку у дворі, заявляють нібито про 4 постраждалих.
- 26 серпня стало відомо, що російські військовослужбовці звели понтону переправу через річку Сейм у Курській області після того, як Сили оборони уразили третій міст на тому місці.
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