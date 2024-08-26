РФ заявила про збиття 24 безпілотників над 7 областями

Про це повідомляє міністерство оборони Росії.

За даними відомства, 9 безпілотників було збито над територією Саратовської області, 3 - над територією Курської області, по 2 - над територіями Бєлгородської, Брянської та Тульської областей, а також по одному БПЛА було знищено над територіями Орловської та Рязанської областей.

Як стверджує російський Telegram-канал Astra, з посиланням на заяву губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна, у Саратові уламки безпілотника впали на 38-поверховий будинок у житловому комплексі "Volga sky", який є найвищою будівлею Поволжя.

Від будинку до льотної військової частини та військового аеродрому в Енгельсі - 12 кілометрів.

За інформацією Telegram-каналу Mash, в місті Енгельс Саратовської області було пошкоджено щонайменше двадцять машин унаслідок прильоту БПЛА по будинку. Уламки впали прямо на парковку у дворі, заявляють нібито про 4 постраждалих.