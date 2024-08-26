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Головна Війна з Росією РФ заявила про збиття 24 безпілотників над 7 областями

РФ заявила про збиття 24 безпілотників над 7 областями

Марія Науменко
26 серпня, 2024 понедiлок
07:54
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що протягом ночі російські системи ППО збили 20 безпілотних літальних апаратів над 7 областями країни

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Про це повідомляє міністерство оборони Росії.

За даними відомства, 9 безпілотників було збито над територією Саратовської області, 3 - над територією Курської області, по 2 - над територіями Бєлгородської, Брянської та Тульської областей, а також по одному БПЛА було знищено над територіями Орловської та Рязанської областей.

Як стверджує російський Telegram-канал Astra, з посиланням на заяву губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна, у Саратові уламки безпілотника впали на 38-поверховий будинок у житловому комплексі "Volga sky", який є найвищою будівлею Поволжя. 

Від будинку до льотної військової частини та військового аеродрому в Енгельсі - 12 кілометрів.

За інформацією Telegram-каналу Mash, в місті Енгельс Саратовської області було пошкоджено щонайменше двадцять машин унаслідок прильоту БПЛА по будинку. Уламки впали прямо на парковку у дворі, заявляють нібито про 4 постраждалих.

  • 26 серпня стало відомо, що російські військовослужбовці звели понтону переправу через річку Сейм у Курській області після того, як Сили оборони уразили третій міст на тому місці.

Теги:
Росія
безпілотник
Військові новини
Курськ
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