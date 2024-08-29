У мережу виклали супутникові знімки пожежі на нафтобазі "Атлас" у Ростовській області РФ
На супутникових знімках видно, як горять резервуари на нафтобазі Атлас Росрезерву, атакованій у ніч на 28 серпня
Фото опублікувала російська служба Радіо Свобода.
На світлинах видно, що вогонь охопив два резервуари з пальним, а ще на кількох є сліди пошкоджень.
Фото: російська служба Радіо "Свобода"
Як повідомляють російські телеграм-канали, близько 22:50 середи, 28 серпня, на нафтобазі прогримів новий вибух. Очевидці в соцмережах повідомляють, що заграву від пожежі після нового вибуху видно за десятки кілометрів.
Відомо, що нафтобаза зазнала атаки у ніч з 27 на 28 серпня. ЗМІ з посиланням на джерела писали, що ГУР та ССО уразили нафтобазу безпілотникам українського виробництва. Офіційного підтвердження цієї інформації не було.
Тим часом губернатор Ростовської області Василь Голубєв уранці 28 серпня написав, що внаслідок атаки БПЛА "стався спалах на паливному складі", загроза поширення вогню на житлові будинки відсутня.
- У ніч на 28 серпня росіяни заявили про атаку безпілотників на нафтобазу в Ростовській області, там виникла пожежа. Водночас у Воронезькій області запровадили евакуацію населення з двох населених пунктів через загрозу детонації "вибухонебезпечних об'єктів" на другій нафтобазі
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