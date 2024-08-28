У РФ горять мінімум дві нафтобази після атак БПЛА, у Воронезькій області запроваджена евакуація з двох населених пунктів

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та очільники Ростовської області Василь Голубєв і голова Воронезької області Олександр Гусєв.

Голубєв заявив, що близько 03:00 у Ростовській області нібито було збито 4 БПЛА. За попередніми даними, потерпілих немає, написав він.

Гусєв зазначив, що силами ППО РФ у Россошанському районі буцімто було виявлено та знищено БПЛА літакового типу. Постраждалих та руйнувань немає, каже очільник Вронезької області.

За його словами, падіння фрагментів безпілотника викликало спалах поблизу вибухонебезпечних об'єктів. Детонації не було.

Проте оперативні служби РФ оголосили тимчасову евакуацію мешканців двох населених пунктів, написав Гусєв. Він додав, що займання нібито вдалося ліквідувати місцевими силами, а ситуація стабілізувалася й мешканці повертаються до своїх будинків.

Натомість місцеві телеграм-канали публікують фото і відео масштабного загоряння на нафтобазі у Кам'янському районі та ще одній у місті Пролетарськ.

"Зараз на нафтобазі велика пожежа, яку видно з траси. Схоже ще довго гаситимуть", - пише "Это Ростов новости".

Пізніше канал заявив про другий удар: "Тепер у Ростовській області горить дві нафтобази одночасно".

"Є великий ризик, що вогонь перекинеться на сусідні ємності, як це відбувається у Пролетарську", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що жителі Каменська начебто чули ще один вибух.

"Тільки нафтобаза в Пролетарську почала згасати, як ворог ударив по іншій (у селищі Глибокий під Кам'янськом) і підпалив її. Нині там щось вибухає!" - пише канал "Ростов Главный".