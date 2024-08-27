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Пожежа на нафтобазі у Ростовській області: росіяни понад 9 діб не можуть загасити вогонь

Катерина Єсікова
27 серпня, 2024 вiвторок
09:44
Війна з Росією

У Пролетарську Ростовської області Росії триває пожежа на нафтобазі, яка виникла 18 серпня після атаки безпілотників

Зміст

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Супутникові знімки за 26 серпня показують, що вогонь на нафтобазі трохи вщух, а вогнища загоряння локалізувалися.

"Судячи з того, що два вогнища пожежі знаходяться на досить великій відстані один від одного, 23 серпня по нафтобазі дійсно міг бути завданий ще один удар дроном, як про це писали російські джерела", - припускають журналісти.

  • У ніч проти неділі, 18 серпня, росіяни заявили про збиття БПЛА над трьома регіонами. У Ростовській області під атакою Сил оборони опинився комбінат "Кавказ", де окупанти зберігали нафтопродукти.
Теги:
Світ
Росія
російська армія
Військові новини
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