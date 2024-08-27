Пожежа на нафтобазі у Ростовській області: росіяни понад 9 діб не можуть загасити вогонь

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Супутникові знімки за 26 серпня показують, що вогонь на нафтобазі трохи вщух, а вогнища загоряння локалізувалися.

"Судячи з того, що два вогнища пожежі знаходяться на досить великій відстані один від одного, 23 серпня по нафтобазі дійсно міг бути завданий ще один удар дроном, як про це писали російські джерела", - припускають журналісти.