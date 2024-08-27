У Курську заявили про атаку безпілотників

Про це заявив мер Курська Ігор Куцак.

"У Курську наша ППО відбила атаки українських безпілотників. Є кілька незначних ушкоджень, сталося також займання на дачній ділянці", - заявив Куцак.

За його даними, люди не постраждали. Проте на місці працюють оперативні служби.