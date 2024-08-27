У Курську заявили про атаку безпілотників
У Курську вранці 27 серпня поскаржилися на атаку безпілотників. Через це нібито є декілька "незначних" ушкоджень у місті
Про це заявив мер Курська Ігор Куцак.
"У Курську наша ППО відбила атаки українських безпілотників. Є кілька незначних ушкоджень, сталося також займання на дачній ділянці", - заявив Куцак.
За його даними, люди не постраждали. Проте на місці працюють оперативні служби.
- У ніч проти 22 серпня СБУ спільно з ССО атакували військовий аеродром окупантів "Маринівка" у Волгоградській області. Уражено склади з КАБами та паливом. У мережі оприлюднили супутникові знімки, на яких видно наслідки удару.
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