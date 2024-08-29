Сили оборони у ніч на 28 серпня вразили нафтобазу "Атлас" у Ростовській області РФ

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У ніч на 28 серпня завдано удару по нафтобазі "Атлас", що в Ростовській області рф. В результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкта. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під удар Сил оборони також потрапили нафтобаза "Зеніт" у Кіровській області та польовий артилерійський склад угруповання російських військ "Запад" у Воронезькій області.

За даними Генштабу, участь в ураженні ворожих об'єктів брали підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил та Головного управління розвідки МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.