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В радіусі дії ATACMS знаходяться 245 військових об’єктів РФ: ISW пояснив важливість дозволу США на удари далекобійною зброєю по Росії

Ксенія Золотова
28 серпня, 2024 середа
04:36
Війна з Росією

Інститут вивчення війни (ISW) створив список та інтерактивну карту відомих військових об’єктів РФ, щоб проілюструвати, якою мірою заборона США на використання Україною ATACMS обмежують здатність України завдавати ударів по важливій військовій інфраструктурі в Росії

Зміст

Про це йдеться у звіті ISW.

Анонімні високопосадовці США припустили, що передислокація російських бойових літаків з аеродромів, які знаходяться в межах радіусу дії ATACMS, якимось чином зменшують обґрунтованість або важливість українського запиту, пишуть аналітки з посиланням на матеріал Politico. Повідомляється, що російські війська нібито перемістили 90% літаків, які завдають ударів плануючими бомбами, далі від аеродромів у радіусі дії ракет Storm Shadow і ATACMS.

"Передислокація російських літаків із 16 російських авіабаз у зоні дії ATACMS не зменшує важливості дозволу Україні використовувати ATACMS проти сотень інших російських військових об’єктів, однак, як і невелика кількість ATACMS, яку, як повідомляється, надали США", - кажуть військові експерти Інституту. 

Політика США продовжує обмежувати Україну від використання ATACMS для нанесення ударів не менше ніж по 245 відомим російським військовим і воєнізованим об’єктам, з яких лише 16 (6,5%) є авіабазами, станом на 26 серпня 2024 року.

Максимальний радіус дії українських HIMARS, який США дозволяють Україні використовувати в Росії із обмеженнями – охоплює 20 таких об’єктів. 

Щонайменше 225 відомих об’єктів знаходяться в радіусі дії ATACMS, але не в радіусі дії HIMARS. Принаймні 209 із 245 (понад 85%) відомих російських військових об’єктів у зоні дії ATACMS не є авіабазами. ISW представив список таких об’єктів із зазначенням координат та інтерактивну карту.

"Українські сили використовують місцеві ударні системи дальнього радіуса дії для ураження деяких із цих цілей, але, схоже, у них небагато таких систем, тому відносно невелика кількість ATACMS, яку, як повідомляється, отримала Україна, може мати суттєве значення". - пояснюють у ISW.

Аргумент про те, що обмежена передислокація російських літаків із 16 аеродромів робить дискусію про скасування обмежень США на використання ATACMS певним чином спірним, ігнорує сотні цих засобів, викладених у цьому звіті. Повідомляється, що українські чиновники готуються представити високопосадовцям США список об’єктів у Росії, по яких, на думку українських чиновників, Київ може завдати удару, якщо Вашингтон скасує обмеження на озброєння США.

Малоймовірно, що російські військові такою мірою передислокували засоби з усіх 245 об’єктів, як це було з авіацією. ISW не виявив доказів передислокації військових засобів з більшості тилових районів Росії. Масова передислокація активів із таких об’єктів створить значні проблеми для російської матеріально-технічної бази.

ISW додав примітку, про те, що список із 245 відомих об’єктів не включає різні польові табори та нові об’єкти, які російські військові спорудили поблизу України для підтримки війни Росії. Тому цей список є містить лише частину всіх військових об’єктів у зоні дії ATACMS. Штаби полків, бригад і дивізій, наведені в цьому списку, в основному мають відношення до того, як ці об’єкти сприяють навчанню та служать місцями зберігання, оскільки бойові частини, які зазвичай тут постійно базуються, є передовими в Україні.

ISW не стверджує, що передислокація російських авіаційних засобів є єдиною причиною продовження заборони США на використання ATACMS проти законних військових цілей у Росії, оскільки ISW не пов’язана з прийняттям рішень США.

"Цей звіт має на меті відповісти на те, що виглядає як спроба відкинути цінність і важливість переоцінки цих обмежень на основі часткового представлення ситуації", - зауважили аналітики.

Що відомо

Наприкінці травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів та назвав таку дію союзника "кроком уперед".

Водночас представник Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер на запитання журналістки, стосується дозвіл лише захисту Харкова чи й інших регіонів на кордоні з РФ, таких як Сумщина, сказав: "Це поширюється на те, щоб українці могли захищатись. Так - через кордон проти атак РФ, які звідти надходять".

Associated Press 5 червня писало, що Україна вже використовувала американську зброю для ударів по цілях у Росії.

Теги:
Росія
зброя
російська армія
США
Військові новини
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