"Наслідки класні": заступник голови Бердянської райради про вибухи на полігоні Новопетрівка

Про це він розповів у етер Еспресо.

"Однозначно наслідки класні і 200-ті є 100%, тому що полігон між Новопетрівкою і Куликівським селом. Цей полігон з початку окупації, може, не з перших місяців, а от після пів року окупації окупанти як зайняли, його продовжували використовувати до сьогоднішніх днів постійно. Практично кожного дня у них навчання на цьому полігоні. Там зосереджено достатньо і особового складу, відповідно для навчань вони привозять і боєкомплект", - розповів він.

За словами місцевих тоді пролунало 4 вибухи.

"Від місцевих мені стало відомо, що як мінімум 4 вибухи вони чули, плутаючи, чи то були прильоти, чи щось було збито, але однозначно з тих чотирьох щось і прилетіло, здається, це були саме безпілотники, і дуже схоже на те, що поцілили по особовому складу, тому що дійсно і швидкі, і надзвичайники і всі, хто завгодно потім помчали на той полігон. Зрозуміло, що там особовий склад однозначно був, величезне запитання залишається для мене про боєкомплект, тому що про детонацію інформації не було, але це не значить, що в боєкомплект ніхто не влучив, просто мені, може, не донесли таку інфу. Але зрозуміло однозначно, що особовий склад, який знаходився на полігоні, там постраждав", - зазначив він.

Також він зазначив, що чекає на точнішу інформацію стосовно того, чи не було на полігоні на момент вибухів офіцерів.

Про вибухи на полігоні 3 вересня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.