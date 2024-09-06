ATACMS не долетіть до аеродромів РФ, нам потрібні інші далекобійні ракети, - Defense Express
Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що для ударів по аеродромах стратегічної авіації РФ Україні потрібно розвивати власну далекобійну ударну систему
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ракетами ATACMS, якщо навіть нам дадуть дозвіл, до аеродромів стратегічної авіації РФ ми не дістанемо. Щоб вдарити по авіабазі "Енгельс", "Саваслейка" чи аеродрому в районі Мурманська "Оленья", нам потрібна більш далекобійна зброя або потрібно розвивати власну далекобійну систему. ATACMS не дотягне до цих цілей", - зауважив Киричевський.
За словами військового експерта, замість того щоб скаржитися на те, що американці надають недостатньо зброї, слід підвищити вимоги.
"Потрібно зосередити зусилля на тому, щоб домогтися надання Tomahawk для підтримки світового порядку. Адже, якщо ми не вимагаємо Tomahawk, витрачаємо енергію без конкретного результату", - наголосив Киричевський.
- У п'ятницю, 6 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини на авіабазу "Рамштайн" для участі у 24-му засіданні Контактної групи з питань оборони України.
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