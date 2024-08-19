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В уряді Британії підтвердили використання танків, наданих Україні, в операції на Курщині, - The Sunday Times

Марія Науменко
19 серпня, 2024 понедiлок
07:38
Світ британський бойовий танк Challenger 2

Британський уряд та міністерство оборони підтвердили використання бойових танків Challenger 2 українською армією під час наступу на Курщині

Зміст

Про це інформує The Sunday Times.

За даними видання, це сталося після появи в мережі відеоматеріалів, що демонструють використання танків

Згідно з повідомленням, британська зброя, в тому числі безпілотники, відіграли ключову роль у новому наступі України, а їхні військові експерти протягом двох років тісно консультували українських колег у масштабах, не порівнянних з жодною іншою країною.

Представники оборонного відомства зазначають, що понад 2 тисячі російських атак на Україну, включаючи атаки на міста та цивільне населення, були здійснені з "Курської дуги".

Рішення про дозвіл використовувати британську зброю на території Росії, яке прем'єр Британії Кір Стармер і міністр оборони Джон Хілі прийняли минулого тижня, не було зміною політики, а лише зміною тону.

На думку британських політиків, це переконає союзників допомагати Україні більше, а британське суспільство, що безпека та економічний добробут Сполученого Королівства залежать від подій на полі бою.

"Ми не будемо ухилятися від ідеї використання британської зброї в Росії в рамках захисту України. Ми не хочемо ніякої невпевненості або нервозності щодо підтримки Британії в цей критичний момент, а половинчаста або невпевнена відповідь могла б свідчити про це, - заявило джерело в британському уряді. - Ми повинні пишатися тим, що передали обладнання, яке допомагає Україні в її обороні".

  • 15 серпня Велика Британія дозволила ЗСУ використовувати її зброю в Курській області РФ, проте діє стара заборона на застосування ракет Storm Shadow. Зокрема, українські сили задіяли в операції в Курській області британські бойові танки Challenger 2.
Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
Військові новини
Велика Британiя
наступ ЗСУ
Курськ
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