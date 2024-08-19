В уряді Британії підтвердили використання танків, наданих Україні, в операції на Курщині, - The Sunday Times
Британський уряд та міністерство оборони підтвердили використання бойових танків Challenger 2 українською армією під час наступу на Курщині
Про це інформує The Sunday Times.
За даними видання, це сталося після появи в мережі відеоматеріалів, що демонструють використання танків
Згідно з повідомленням, британська зброя, в тому числі безпілотники, відіграли ключову роль у новому наступі України, а їхні військові експерти протягом двох років тісно консультували українських колег у масштабах, не порівнянних з жодною іншою країною.
Представники оборонного відомства зазначають, що понад 2 тисячі російських атак на Україну, включаючи атаки на міста та цивільне населення, були здійснені з "Курської дуги".
Рішення про дозвіл використовувати британську зброю на території Росії, яке прем'єр Британії Кір Стармер і міністр оборони Джон Хілі прийняли минулого тижня, не було зміною політики, а лише зміною тону.
На думку британських політиків, це переконає союзників допомагати Україні більше, а британське суспільство, що безпека та економічний добробут Сполученого Королівства залежать від подій на полі бою.
"Ми не будемо ухилятися від ідеї використання британської зброї в Росії в рамках захисту України. Ми не хочемо ніякої невпевненості або нервозності щодо підтримки Британії в цей критичний момент, а половинчаста або невпевнена відповідь могла б свідчити про це, - заявило джерело в британському уряді. - Ми повинні пишатися тим, що передали обладнання, яке допомагає Україні в її обороні".
- 15 серпня Велика Британія дозволила ЗСУ використовувати її зброю в Курській області РФ, проте діє стара заборона на застосування ракет Storm Shadow. Зокрема, українські сили задіяли в операції в Курській області британські бойові танки Challenger 2.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.5
- EUR Купівля 44.96Продаж 45.63
- Актуальне
- Важливе