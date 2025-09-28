Велика Британія долучиться до розбудови "стіни з дронів" для захисту Європи від Росії
Британський міністр оборони Джон Гілі повідомив, що для створення "стіни з дронів" для захисту НАТО від російської агресії будуть задіяні дрони британського виробництва
Про це пише The Telegraph.
Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що НАТО відреагує на "безрозсудні" та "небезпечні" дії Москви. Лондон і Київ запустили програму "Проєкт OCTOPUS"— виробництво дронів-перехоплювачів, які "надаватимуть тисячами, щоб допомогти Україні захистити себе".
Читайте також: 26 країн-членів ЄС, а також Велика Британія ухвалили спільну заяву із засудженням атаки, яку Росія здійснила на Україну 28 серпня. Проти виступила Угорщина
Вартість цих апаратів становить менше ніж десяту частину ціни конкурентів, і вони вже довели ефективність проти Shahed. За словами Гілі, система може стати й елементом протиракетної оборони у Великій Британії.
"Ми готові разом із союзниками через НАТО продемонструвати Путіну, що його агресії та вторгненням, необачним чи навмисним, буде поставлено під сумнів", – сказав він.
- 19 лютого 2025 року Велика Британія готова відправити в Україну винищувачі Typhoon після досягнення угоди про припинення вогню.
