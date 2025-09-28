Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Велика Британія долучиться до розбудови "стіни з дронів" для захисту Європи від Росії

Велика Британія долучиться до розбудови "стіни з дронів" для захисту Європи від Росії

Адріана Муллаянова
28 вересня, 2025 неділя
12:40
Світ Збитий безпілотник

Британський міністр оборони Джон Гілі повідомив, що для створення "стіни з дронів" для захисту НАТО від російської агресії будуть задіяні дрони британського виробництва

Зміст

Про це пише The Telegraph

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що НАТО відреагує на "безрозсудні" та "небезпечні" дії Москви. Лондон і Київ запустили програму  "Проєкт OCTOPUS"— виробництво дронів-перехоплювачів, які "надаватимуть тисячами, щоб допомогти Україні захистити себе".

Читайте також: 26 країн-членів ЄС, а також Велика Британія ухвалили спільну заяву із засудженням атаки, яку Росія здійснила на Україну 28 серпня. Проти виступила Угорщина

Вартість цих апаратів становить менше ніж десяту частину ціни конкурентів, і вони вже довели ефективність проти Shahed. За словами Гілі, система може стати й елементом протиракетної оборони у Великій Британії.

"Ми готові разом із союзниками через НАТО продемонструвати Путіну, що його агресії та вторгненням, необачним чи навмисним, буде поставлено під сумнів", – сказав він.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Європа
Технології
Війна з Росією
безпілотник
НАТО
Велика Британiя
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Адріана Муллаянова
27 вересня, 2025 субота
Трамп скеровує війська до Портленда: яка причина
Віталій Портников
Автор Євген Козярін
27 вересня, 2025 субота
Портников назвав варіанти розвитку подій після виборів в Молдові
Чеський генерал Роман Гітха з президентом Петером Павелом
Автор Анатолій Буряк
28 вересня, 2025 неділя
У Чехії напали з ножем на бригадного генерала Гітьху, відповідального за розвідку та впровадження у військо дронів
Київ
+10.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.21
    Купівля 41.21
    Продаж 41.68
  • EUR
    Купівля 48.22
    Продаж 48.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
28 вересня
14:27
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну "шахедами" вдень 28 вересня: рух дронів
14:11
Обстріл Куп'янська
Куп’янськ закрили на в’їзд для всіх, окрім військових
14:09
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: у Запоріжжі є постраждалі та руйнування, у Києві 4 людини загинуло, серед них 12-річна дівчинка
14:02
OPINION
Як зберегти науку в Україні: Національна академія наук  перед вибором
13:50
Патріарх РПЦ Кирил
Платила священникам за створення тг-каналів про "традиційні цінності": РФ використовує православну церкву, аби вплинути на парламентські вибори в Молдові
13:22
Додон та Путін
Вибори у Молдові: лідер прокремлівського блоку Додон закликав прибічників комуністів та соціалістів вийти завтра до парламенту аби "захистити перемогу"
13:20
Ексклюзив
Атака на Київ - спроба Путіна відповісти Трампу, що РФ не "паперовий тигр", - політолог Фесенко
13:09
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський заявив про підготовку "мегаугоди" зі США щодо зброї, а Лавров обіцяє Заходу відповідь на "будь-яку агресію" проти РФ. Акценти світових ЗМІ 28 вересня
12:46
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Рівень СЗЧ в російській армії значно вищий, ніж в ЗСУ, там активно діють загороджувальні загони, - Андрющенко
12:17
Інтерв’ю
Пьотр Кашувара
"Раніше я вірив, що на Донбасі воюють росіян з росіянами", - засновник антипропагандистського польського медіа Пьотр Кашувара
12:04
OPINION
Нічний терор Росії: акт не сили, а імпотенції
11:53
Зеленський
Звірячі удари, що тривали понад 12 годин: Зеленський після атаки РФ в ніч на 28 вересня закликав світ припинити імпорт російських газу й нафти
11:13
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 611 з 643 ворожих повітряних цілей
10:47
Молдова
У Молдові стартувало голосування на парламентських виборах
10:00
OPINION
Чи все так сумно на виборах у Молдові
08:22
Літак. авіація, Польща
Польща піднімала винищувачі через нічну атаку РФ по Україні
08:05
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 173 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:02
OPINION
Тактика "тисячі порізів": окупанти переносять атаки на нові напрямки після провалів на Донеччині
07:58
Огляд
Дмитро Павличко
"Два кольори мої, два кольори": 96 років тому народився корифей Дмитро Павличко
07:35
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 7 танків, 45 артсистем та 1110 військових
07:30
Огляд
кінотеатр
Кінотеатри під загрозою закриття: чи справді Netflix хоче купити Warner Bros. Пояснюємо
07:00
Ексклюзив
Хвилина мовчання на Хрещатику
Ритуал пам'яті чи примус: чому хвилина мовчання в Україні викликає дискусії
00:30
Чеський генерал Роман Гітха з президентом Петером Павелом
У Чехії напали з ножем на бригадного генерала Гітьху, відповідального за розвідку та впровадження у військо дронів
00:15
Віктор Орбан
Орбан поскаржився на "переслідування" з боку Зеленського
2025, субота
27 вересня
23:26
НАТО
НАТО після інцидентів з дронами в Данії посилює свою присутність у Балтії
23:05
росія агресор
Росія програла боротьбу за місце в Раді авіаційного управління ООН, - Рolitico
22:43
Ціни на пальне, АЗС
Окупаційна влада Севастополя заборонила заправкам відпускати бензин у каністри: причина
22:33
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников назвав варіанти розвитку подій після виборів в Молдові
22:00
Ексклюзив
Дмитро Хилюк
Після полону здивувало те, що Київ бомблять донині, - журналіст Хилюк
21:51
Мінцифра та ElevenLabs впроваджують голосову підтримку в державних сервісах України
21:43
Володимир Зеленський
Керівництво Росії завжди змінювалося через голодні бунти, - Зеленський
21:03
Енергетика, споживання електроенергії
Через ворожі атаки 54 тисячі абонентів на Чернігівщині лишилися без електроенергії
20:43
МЗС
"Для незрячих угорських чиновників". МЗС України оприлюднило маршрут вторгнення БПЛА з Угорщини на 40 км вглиб Закарпаття
20:39
Володимир Зеленський
"Сьогодні вони тихі, бо бояться нас": Зеленський попередив Придністров'я напередодні виборів до парламенту Молдови
20:30
Ексклюзив
Дмитро Хилюк
Тішив себе сподіваннями, що російської церкви в нас уже немає, - звільнений з полону журналіст Хилюк
20:13
Ізраель Палестина
ЦАХАЛ контролює більшу частину міста Газа, звідти вибралося 800 тисяч жителів, - Jerusalem Post
20:00
OPINION
Хвилина мовчання — це не реформа. Це спільний біль і спільна пам'ять
19:58
Оновлено
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
"Динамо" зіграло в бойову нічию з "Карпатами": результати та розклад матчів 7-го туру УПЛ
19:40
Дональд Трамп
Трамп скеровує війська до Портленда: яка причина
19:29
Ексклюзив
видобуток нафти, нафта
Найголовнішою санкцією щодо нафти з РФ є ціна на ринку, - експерт з енергетики Харченко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV