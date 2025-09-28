Велика Британія долучиться до розбудови "стіни з дронів" для захисту Європи від Росії

Про це пише The Telegraph.

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що НАТО відреагує на "безрозсудні" та "небезпечні" дії Москви. Лондон і Київ запустили програму "Проєкт OCTOPUS"— виробництво дронів-перехоплювачів, які "надаватимуть тисячами, щоб допомогти Україні захистити себе".

Читайте також: 26 країн-членів ЄС, а також Велика Британія ухвалили спільну заяву із засудженням атаки, яку Росія здійснила на Україну 28 серпня. Проти виступила Угорщина

Вартість цих апаратів становить менше ніж десяту частину ціни конкурентів, і вони вже довели ефективність проти Shahed. За словами Гілі, система може стати й елементом протиракетної оборони у Великій Британії.

"Ми готові разом із союзниками через НАТО продемонструвати Путіну, що його агресії та вторгненням, необачним чи навмисним, буде поставлено під сумнів", – сказав він.