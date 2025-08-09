Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Вероніка Цепкало 5 років тому проводила в Білорусі мітинги разом із Тихановською, а тепер просить її прозвітувати про нібито 300 млн євро допомоги від США та Європи

Вероніка Цепкало 5 років тому проводила в Білорусі мітинги разом із Тихановською, а тепер просить її прозвітувати про нібито 300 млн євро допомоги від США та Європи

Анатолій Буряк
9 серпня, 2025 субота
19:05
Світ Вероніка Цепкало, Світлана Тихановська, Марія Колесникова влітку 2020 року

Рівно п'ять років тому, 9 серпня 2020 року, у Білорусі пройшли так звані вибори глави держави, на яких "переміг" самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Проти нього виступав штаб об'єднаної опозиції на чолі зі Світланою Тихановською, Веронікою Цепкало, Марією Колесниковою

Зміст

Ці троє жінок спільно проводили багатотисячні зустрічі з виборцями по всій Білорусі, оскільки їхніх чоловіків - претендентів на президентську посаду Сергія Тихановського, Валерія Цепкало, та банкіра Віктора Бабарико, чию команду представляла музикантка й продюсерка Колесникова, було ув'язнено та не допущено до виборів. Потім шляхи кожної з них розійшлися, і сьогодні, 9 серпня 2025 року, Вероніка Цепкало оприлюднила свої претензії до Тихановської.

Побудований у формі запитань та відповідей текст з'явився на сайті очолюваної нею міжнародної організації Belarusian Women. Матеріал подано як інтерв'ю телеканалу "Белсат", однак у мовника немає цієї публікації.

Передусім Цепкало звинувачує кабінет Тихановської в тому, що "ця група людей збагатилася в матеріальному плані, у той час як мільйони білорусів втратили свободу, батьківщину, працю, а деякі й життя".

Читайте також: Які полки з РФ будуть задіяні у стратегічних навчаннях "Захід-2025" на території Білорусі: що каже InformNapalm

На думку Цепкало, слід провести аудит витрат офісу Тихановської протягом останніх 5 років.

"У будь-якому бізнес-проєкті, а офіс Тихановської, як ми бачимо, це бізнес-проєкт, при виділенні фінансування (а йдеться про 300 мільйонів євро, згідно з заявами американців та європейців) повинні застосовуватися KPI - ключові показники ефективності. Це стандартна практика, що допомагає оцінити, наскільки успішно досягаються цілі. Тож які результати ми бачимо через п'ять років роботи офісу, який розподілив ці гроші? Скільки політв'язнів звільнено? Наскільки покращилося життя білорусів, які змушені залишити країну, незважаючи на зустрічі "національного лідера" з главами держав? Будь-який бізнес-проєкт за такої катастрофічної неефективності – а 300 мільйонів пішли в нікуди (не кажучи вже про особисте збагачення окремих персонажів) – давно б закрили. За підсумком має бути проведена перевірка, і, якщо виявиться шахрайство, – люди повинні понести відповідальність", - наполягає Вероніка Цепкало.

Також вона не погоджується з тим, що Тихановська є одноосібним національним лідером, тому що тоді, у 2020-му, три опозиційні штаби об'єдналися заради проведення нових виборів уже без участі Лукашенка й за умов звільнення всіх політв'язнів, а не виключно заради Тихановської, яка стала ситуативним кандидатом у президенти від опозиції.

Відповідь Тихановської

Світлана Тихановська сказала ВВС, що не хоче коментувати обставини розпаду тріо та подальші звинувачення на свою адресу: "Можливо, коли вже все налагодиться і коли [піде] процес змін, тоді можна буде діставати з шафи всі образи і виводити це в паблік. Але зараз це ні до чого і нікому не допоможе".

  • Наразі Тихановська живе та працює у Вільнюсі.
  • Організація Цепкало зареєстрована у Латвії, але, згідно з відкритими даними, вона з чоловіком отримали громадянство Албанії.
  • Марія Колесникова, на відміну від Тихановської та Цепкало, попри тиск не поїхала з Білорусі, була заарештована й останні 5 років провела в ув'язненні. Загалом її засуджено до 11-річного терміну.
  • Чоловіка Тихановської Сергія звільнили лише нещодавно, влітку 2025-го, завдяки прямому втручанню Трампа. Чоловік Цепкало Валерій, у минулому посол Білорусі в США, уникнув затримання та ув'язнення.
  • Віктор Бабарико продовжує перебувати за ґратами. Як і його син Едуард.
  • Загалом у Білорусі понад 1 тис. політв'язнів. Ще до так званих виборів 2020 року було заґратовано лідерів білоруських соціал-демократів Миколу Статкевича та християнських демократів Павла Северинця.
Теги:
Новини
вибори
Білорусь
Європа
Олександр Лукашенко
Литва
США
цей день в історії
Світлана Тихановська
Читайте також:
Автор Світлана Кравченко
10 серпня, 2025 неділя
Наталка Діденко розповіла, в яких областях 11 серпня стане прохолодніше, а де пройдуть дощі
система ППО Skynex
Автор Роман Яворський
9 серпня, 2025 субота
Збивати дрони у 100 разів дешевше, ніж з IRIS-T: що таке німецька система ППО Skynex і які її переваги
Автор В'ячеслав Бутко
10 серпня, 2025 неділя
Чому не буде перемир’я
Київ
+19.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.2
    Купівля 41.2
    Продаж 41.68
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
11 серпня
20:43
Володимир Зеленський
Росія переміщує війська, готуючись до нових наступів, а не перемир'я, - Зеленський
20:37
Мігель Урібе
У лікарні помер потенційний кандидат у президенти Колумбії Мігель Урібе, на якого скоїли замах у червні
20:28
Ексклюзив
вакцинація
Циркулює нова мутація штаму Омікрон: головний держсанітарний лікар про зростання захворюваності на COVID у Києві
20:11
нафта роснефть
Саратовський НПЗ Роснафти припинив роботу через дронову атаку, - Bloomberg
20:05
OPINION
Сатанинський механізм знищення народу через руйнування довіри
19:57
Резерв+
У Резерв+ додали функцію сплати штрафу за неприбуття за повісткою
19:48
Оновлено
Володимир Зеленський
"Є реальний шанс досягти миру": Зеленський провів розмови з президентом Литви, прем'єрами Індії й Канади та принцом Саудівської Аравії
19:44
Андрій Костін
"Це питання наразі не на часі": посол у Нідерландах Костін про притягнення до відповідальності союзників РФ
19:39
Оновлено
РФ вдарила по автовокзалу у Запоріжжі (10 серпня 2025 року)
Удар РФ по автовокзалу в Запоріжжі 10 серпня: кількість постраждалих зросла до 23
19:38
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Є комплекс факторів: Defense Express про зменшення кількості ударів "шахедами"
19:26
Оновлено
Дональд Трамп
Обмовка про зустріч з Путіним у РФ, територіальні поступки й майбутні перемовини: Трамп виступив з заявами про війну в Україні
19:24
Російська армія просунулася у трьох населених пунктах Донеччини, - DeepState
19:15
Азербайджан Вірменія
Азербайджан і Вірменія опублікували текст мирної угоди. У ЦПД назвали її жорстким приниженням Москви
18:45
Оновлено
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Європейські лідери та Зеленський проведуть телефонну розмову з Трампом перед його зустріччю з Путіним
18:35
Ексклюзив
Казімєж Вуйціцький
"Я б сказав полякові чи німцеві - ти можеш сам поїхати на фронт": журналіст Вуйціцький про ставлення до мігрантів з України призовного віку
18:31
Україна ЄС
Вважаємо, що вступ України та Молдови до ЄС має відбутися одночасно, – Свириденко
18:07
OPINION
Росія не чекатиме, поки Європа підготується до російського удару
18:05
"Білі янголи"
"Білі янголи" евакуювали з Покровського району 24 цивільних: серед них жінка, яку двічі діставали з-під завалів
17:53
Від початку доби на фронті зафіксували 65 боїв: на Покровському напрямку ЗСУ відбили 18 атак
17:53
оптоволоконний безпілотник
Міноборони визначило перелік підрозділів та посад операторів дронів для військових за контрактом до 25 років
17:52
Кароль Навроцький
Президент Навроцький під час візиту у США обговорить з Трампом розміщення американських військ у Польщі й відносини з Україною
17:44
Ексклюзив
"Ми можемо стати зброярнею світу, але треба міняти систему", – ветеран та керівник громадської ради при міноборони про корупцію у воєнній сфері
17:41
снаряди калібру 155 мм після виробничого процесу на заводі боєприпасів у Пенсільванії, США
Польща за 2 роки планує збільшити виробництво снарядів калібру 155 мм ушестеро
17:28
новини Тернопільщини
Палив електропідстанції в Уманському районі: в Україні агента ФСБ засудили до 15 років ув'язнення
17:18
ЗАЕС
Росіяни пошкодили інфраструктуру, яка здійснює моніторинг радіаційної обстановки на ЗАЕС
17:17
Учасники U2 опублікували заяви щодо Ізраїлю та Гази: "Ми не політичні експерти, але хочемо висловити позицію"
17:06
Ексклюзив
Чоловік в Кароліно-Бугаз підірвався на очах власних дітей: у ДСНС розповіли деталі трагедії і дали поради, як уникнути подібних випадків 
17:01
Україна ЄС
ЄС отримав 1,6 млрд євро доходів від заморожених активів РФ. Їх передадуть Україні у вигляді кредитів
16:58
Ексклюзив
Необхідна політична воля: представники кримськотатарського меджлісу сподіваються на офіційне визнання від оновленого уряду
16:42
Після звинувачень Костянтина Темляка у насильстві Jerry Heil і Yarmak перезнімуть кліп з відео українців
16:40
на фото Володимир Зеленський
Зеленський на Ставці доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів
16:28
діти, злочини росії
"Має ознаки торгівлі людьми": Лубінець звернувся до правоохоронців щодо створення росіянами "каталогу" українських дітей
16:14
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
За минулий тиждень РФ застосувала проти України понад 1 тис. авіабомб і майже 1400 ударних дронів, – Зеленський
16:12
Колумбійський співак Малума перервав шоу через жінку, яка взяла на концерт однорічну дитину
16:04
морський телекомунікаційний кабель
Фінляндія висунула звинувачення капітану й двом офіцерам танкера Eagle S у пошкодженні кабелів у Балтійському морі
16:00
OPINION
Нарцисизм та путінопоклонство Трампа неперевершені
15:59
штучний інтелект
"Перевершує іноземні аналоги": в Україні створили дрон із ШІ, який вражає цілі на відстані понад 50 км
15:54
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:51
діти Україна
Окупанти депортували з Миколаївщини 15 дітей: фігурантів внесли до санкційних списків, а обвинувальний акт скерували до суду
15:44
АЕС "Гравлін"
Через нашестя медуз у Франції зупинила роботу атомна станція
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV