Вероніка Цепкало 5 років тому проводила в Білорусі мітинги разом із Тихановською, а тепер просить її прозвітувати про нібито 300 млн євро допомоги від США та Європи

Ці троє жінок спільно проводили багатотисячні зустрічі з виборцями по всій Білорусі, оскільки їхніх чоловіків - претендентів на президентську посаду Сергія Тихановського, Валерія Цепкало, та банкіра Віктора Бабарико, чию команду представляла музикантка й продюсерка Колесникова, було ув'язнено та не допущено до виборів. Потім шляхи кожної з них розійшлися, і сьогодні, 9 серпня 2025 року, Вероніка Цепкало оприлюднила свої претензії до Тихановської.

Побудований у формі запитань та відповідей текст з'явився на сайті очолюваної нею міжнародної організації Belarusian Women. Матеріал подано як інтерв'ю телеканалу "Белсат", однак у мовника немає цієї публікації.

Передусім Цепкало звинувачує кабінет Тихановської в тому, що "ця група людей збагатилася в матеріальному плані, у той час як мільйони білорусів втратили свободу, батьківщину, працю, а деякі й життя".

На думку Цепкало, слід провести аудит витрат офісу Тихановської протягом останніх 5 років.

"У будь-якому бізнес-проєкті, а офіс Тихановської, як ми бачимо, це бізнес-проєкт, при виділенні фінансування (а йдеться про 300 мільйонів євро, згідно з заявами американців та європейців) повинні застосовуватися KPI - ключові показники ефективності. Це стандартна практика, що допомагає оцінити, наскільки успішно досягаються цілі. Тож які результати ми бачимо через п'ять років роботи офісу, який розподілив ці гроші? Скільки політв'язнів звільнено? Наскільки покращилося життя білорусів, які змушені залишити країну, незважаючи на зустрічі "національного лідера" з главами держав? Будь-який бізнес-проєкт за такої катастрофічної неефективності – а 300 мільйонів пішли в нікуди (не кажучи вже про особисте збагачення окремих персонажів) – давно б закрили. За підсумком має бути проведена перевірка, і, якщо виявиться шахрайство, – люди повинні понести відповідальність", - наполягає Вероніка Цепкало.

Також вона не погоджується з тим, що Тихановська є одноосібним національним лідером, тому що тоді, у 2020-му, три опозиційні штаби об'єдналися заради проведення нових виборів уже без участі Лукашенка й за умов звільнення всіх політв'язнів, а не виключно заради Тихановської, яка стала ситуативним кандидатом у президенти від опозиції.

Відповідь Тихановської

Світлана Тихановська сказала ВВС, що не хоче коментувати обставини розпаду тріо та подальші звинувачення на свою адресу: "Можливо, коли вже все налагодиться і коли [піде] процес змін, тоді можна буде діставати з шафи всі образи і виводити це в паблік. Але зараз це ні до чого і нікому не допоможе".