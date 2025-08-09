Які полки з РФ будуть задіяні у стратегічних навчаннях "Захід-2025" на території Білорусі: що каже InformNapalm

Ці військові маневри мають розпочатись у вересні, а детальний склад російських підрозділів, що мають брати у них участь, поки що не розголошували. Втім сьогодні, 9 серпня, їх оприлюднила міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

За попередніми даними, які отримали волонтери, участь у навчаннях "Запад-2025" можуть взяти військовослужбовці строкової служби з таких підрозділів ЗС РФ:

252-й мотострілецький полк (3-тя мотострілецька дивізія), в/ч 91711. Дислокується в місті Богучар, Воронезька область РФ.

488-й мотострілецький полк (144-та мотострілецька дивізія), в/ч 12721 (до 2016 — в/ч 61423). Дислокується у місті Клинці Брянська область РФ.

15-й мотострілецький полк (2-га мотострілецька дивізія), в/ч 31134. Дислокується в селищі Калининець, Наро-Фомінського району Московської області РФ.

423-й мотострілецький полк (4-та танкова дивізія, 1-ша гвардійська танкова армія, ЗВО), в/ч 91701. Дислокується в Наро-Фомінську Московської області РФ.

"Список частин ЗС РФ може доповнюватись або скорегуватись залежно від отримання нових даних", - наголошує InformNapalm.

Загалом усі ці формування мають бойовий досвід участі у війні проти України. Також відомо, що в останні місяці військові формування з цих підрозділів були залучені до бойових дій на Лимансько-№уп’янському напрямку фронту в Україні. Тож вірогідно, що частина цих підрозділів може взяти участь у навчаннях "Захід-2025" в Білорусі в межах організаційних заходів для відведення частини сил на відновлення на ротаційній основі, а основу навчань будуть складати військові строкової служби, вважають аналітики спільноти InformNapalm.

