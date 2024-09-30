"Від Угорщини вже не чекають чогось цивілізованого": журналістка Висоцька про ідею помічника Орбана не відбивати напад РФ

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"На жаль, від Угорщини вже не чекають чогось цивілізованого в Європі, Угорщина - це такий Enfant terrible (з французької перекладається як “жахлива дитина”, - ред.) - держава, яка повністю стоїть проти всіх європейських цінностей, яка заявляє щодня, що вони будуть розширювати стосунки і співпрацю з Росією. Власне, єдина, мабуть, держава Європейського Союзу, яка підтримує так званий мирний план Китаю та Бразилії, на відміну від інших, які все-таки йдуть за мирним планом України. За тим, що Україна має перемогти, а не здатися і капітулювати. Так що ця заява, власне, не здивувала нікого і те, що говорять угорці, це завжди те, що викликає критику. І я хочу зауважити, що навіть сам Балаж Орбан, я читала його допис у Twitter - він написав, що все це Fake News, перекрутили його слова. Так що навіть для Угорщини це було занадто", - зазначила вона.

Водночас Тетяна Висоцька зазначила, що угорська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи голосує "напрочуд добре".

"Але це нікого не дивує, від Угорщини весь час очікують якось таких неприємних сюрпризів, неприємних заяв, неприємних голосувань. На щастя, угорська делегація в самій Парламентській асамблеї голосує напрочуд добре, вони зазвичай не виступають проти, втім, завжди від них можна чекати якогось сюрпризу, коли підіймається, наприклад, те ж саме питання про національні меншини і про те, як етнічних угорців нібито утискають в Україні, і так далі. Тобто тут в асамблеї, незважаючи на те, що угорська делегація є достатньо лояльною і більш-менш проукраїнською, то все одно є ось такі больові точки, які їм дозволяють критикувати Україну навіть у цьому форматі", - сказала журналістка.