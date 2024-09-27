Помічник Орбана заявив, що Угорщина не чинила б збройного опору у разі нападу РФ

Про це пише Bloomberg.

Угорщина порадила б президенту України Володимиру Зеленському відмовитися від збройного опору у 2022 році, щоб зменшити кількість жертв, сказав Балаж Орбан у подкасті правого тижневика Mandiner.

"Ми, швидше за все, не зробили б те, що зробив президент Зеленський два з половиною роки тому, тому що це безвідповідально. Він вступив зі своєю країною в оборонну війну, і ми бачимо, скільки людей загинуло і скільки території було втрачено", – сказав Балаж Орбан.

Лідер опозиції Петер Мадьяр закликав політичного директора уряду піти у відставку, заявивши, що його коментарі "потоптали основу конституції та незалежності Угорщини".