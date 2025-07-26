Виходу у Путіна немає і Китай це розуміє, - Портников

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Китаю нічого не заважає. До того моменту, поки Китай не буде відчувати проблем з цим постачанням він буде його робити. Що заважає Китаю? Проти нього ніхто не застосовує ніяких серйозних вторинних санкцій. За своє постачання Росії він ці отримує гроші, отримує нафту за зниженими цінами. Чому Китаю не потрібно допомагати Росії, коли тільки самі профіти?", - сказав він.

Журналіст додав, що до того ж Китай прекрасно розуміє, що ця війна вона послаблює Росію, вона послаблює Захід.

"Чому вона не вигідна Китаю, коли вона посилює його власні позиції? Фактично Росія тоді, як проксі-сила Китаю, послаблюючи Захід, зменшуючи вплив Сполучених Штатів, як ми бачимо. І з іншого боку, абсолютно очевидно, що вона також і дає можливості для того, щоб збагачуватися коштом цієї війни. Чи дійсно Китай не зацікавлений в перемозі Росії?", - зазначив Портников.

Він додав, що від того, що Путін ще захопить якусь частину України, його економічні проблеми нікуди не дінуться.

"Чого він буде з Китаєм розмовляти там якимось зверхнім тоном? Які такі в нього є можливості? Що, якщо він буде продовжувати воювати чи захопить ще якусь частину української території, Захід почне з ним дружити? Не почне, буде продовжувати санкції. У Путіна немає вибору, і китайці це прекрасно знають. Буде він отримувати тут шматки території, не буде він отримувати, навіть якщо він захопить всю Україну, у нього вибору не буде. Буде просто ще якась маргінальна територія в руїнах і під санкціями, тому що ми ж розуміємо, що всі ці регіони українські, якщо вони будуть окуповані Росією, вони потраплять під західні санкції. І тоді хто може ці території інвестувати, розвивати? Тільки Китай. Та ж сама Індія цього робити не буде, щоб не сваритися з американцями. Так що великого виходу у Путіна немає і китайці це прекрасно розуміють", - підсумував журналіст.