Виправдовується за гріхи: журналіст Хотин про заяви Меркель щодо причин початку війни в Україні
Ангела Меркель намагається виправдатися за свої дії під час перебування на посаді канцлера Німеччини, зокрема щодо відносин із Росією. Утім її аргументи не знімають політичної відповідальності за події, які зрештою призвели до повномасштабної війни в Україні
Про це в ефірі Еспресо сказав редактор "Радіо Свобода", журналіст-міжнародник Ростислав Хотин.
"Наразі в Європі шукають причину, як так сталося, що Росія змогла напасти. Ангела Меркель, яка керувала Німеччиною 17 років, хоче виправдатися за те, що ця війна почалася, адже до неї є певні претензії", - зауважив Хотин.
За словами журналіста-міжнародника, Ангела Меркель частково перекладає провину на пандемію коронавірусу, мовляв, не було можливості співпрацювати з Польщею та країнами Балтії, які блокували прямий діалог європейців із Росією в межах Євросоюзу. Тобто вона намагається зняти з себе відповідальність, однак це не звільняє її від провини.
"По-перше, через так званий нормандський формат і Мінські домовленості, що ні до чого не призвели, не зупинили конфлікт і не відвернули повномасштабної війни Росії проти України.
Також за часів Меркель будували "Північний потік-2" - це рішення було спрямовано проти України, адже він зменшував залежність Росії від транзиту газу.
До Меркель можуть бути серйозні претензії і щодо саміту НАТО 2008 року в Бухаресті. Тоді Україна і Грузія були за крок до отримання ПДЧ, плану дій щодо членства в НАТО. Проте саме Меркель заблокувала це, наклавши вето. Якби тоді Україна отримала ПДЧ, можливо, Росія не напала б на Грузію в серпні 2008 року. Можливо, не було б війни на Донбасі чи анексії Криму. Україна вже могла б бути на порозі членства в НАТО", - наголосив Хотин.
Журналіст-міжнародник резюмував, що Ангела Меркель нині намагається виправдатися за свої гріхи.
- Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що позиція Польщі, Литви, Латвії та Естонії щодо відмови від дипломатичних відносин ЄС з Росією, підштовхнула російського диктатора Володимира Путіна до повномасштабної агресії проти України.
