Виправдовується за гріхи: журналіст Хотин про заяви Меркель щодо причин початку війни в Україні

Про це в ефірі Еспресо сказав редактор "Радіо Свобода", журналіст-міжнародник Ростислав Хотин.

"Наразі в Європі шукають причину, як так сталося, що Росія змогла напасти. Ангела Меркель, яка керувала Німеччиною 17 років, хоче виправдатися за те, що ця війна почалася, адже до неї є певні претензії", - зауважив Хотин.

За словами журналіста-міжнародника, Ангела Меркель частково перекладає провину на пандемію коронавірусу, мовляв, не було можливості співпрацювати з Польщею та країнами Балтії, які блокували прямий діалог європейців із Росією в межах Євросоюзу. Тобто вона намагається зняти з себе відповідальність, однак це не звільняє її від провини.

"По-перше, через так званий нормандський формат і Мінські домовленості, що ні до чого не призвели, не зупинили конфлікт і не відвернули повномасштабної війни Росії проти України.

Також за часів Меркель будували "Північний потік-2" - це рішення було спрямовано проти України, адже він зменшував залежність Росії від транзиту газу.

До Меркель можуть бути серйозні претензії і щодо саміту НАТО 2008 року в Бухаресті. Тоді Україна і Грузія були за крок до отримання ПДЧ, плану дій щодо членства в НАТО. Проте саме Меркель заблокувала це, наклавши вето. Якби тоді Україна отримала ПДЧ, можливо, Росія не напала б на Грузію в серпні 2008 року. Можливо, не було б війни на Донбасі чи анексії Криму. Україна вже могла б бути на порозі членства в НАТО", - наголосив Хотин.

Журналіст-міжнародник резюмував, що Ангела Меркель нині намагається виправдатися за свої гріхи.