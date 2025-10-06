Меркель назвала Польщу та країни Балтії опосередковано винними у повномасштабній агресії РФ проти України

Про це Меркель заявила в інтерв'ю угорському видання Partizan, яке цитує Bild.

"У червні 2021 року я відчула, що Путін більше не сприймає Мінські угоди серйозно, і тому я хотіла нового формату, щоб ми могли вести переговори з Путіним безпосередньо як Європейський Союз. Деякі країни не підтримали цю ідею. Це були, перш за все, країни Балтії, але Польща також була проти. Чотири країни боялися, що ми не матимемо спільної політики щодо Росії. У будь-якому разі, цього не сталося. Потім я пішла з посади, і тоді почалася агресія Путіна", - розповіла Меркель.

Крім цього, вона назвала іншою причиною повномасштабного вторгнення РФ пандемію COVID-19.

"Ми не могли більше зустрічатися, тому що Путін боявся пандемії коронавірусу. Якщо не можна зустрітися, якщо не можна обговорити розбіжності віч-на-віч, то неможливо знайти нові компроміси. Відеоконференції для цього були недостатніми. Тому коронавірус є головною причиною, чому Росія так радикалізувалася в політичному плані та в кінцевому підсумку напала на Україну", - констатувала Меркель.