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Каллас завадила Меркель запросити Путіна на саміт Євросоюзу у 2021 році, - Politico

Дар'я Куркіна
9 грудня, 2024 понедiлок
18:58
Світ Кая Каллас

Нова очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас у 2021 році, коли обіймала посаду премʼєр-міністерки Естонії, завадила тодішній канцлерці Німеччини Ангелі Меркель запросити на саміт ЄС російського диктатора Володимира Путіна

Зміст

Про це пише Politico.

Зазначено, що це відбулося у червні 2021 року - тоді Каллас очолювала естонський уряд уже 5 місяців.

У матеріалі йдеться, що в той час у медіа попереджали про масове скупчення військ РФ на кордоні з Україною, а  канцлерка ФРН Меркель хотіла запросити Путіна на саміт ЄС у Брюсселі.

Також цю ідею підтримав президент Франції Емманюель Макрон і, як повідомляє Politico, Меркель хотіла проштовхнути її під час засідання Європейської ради.

За словами джерел видання, таку ініціативу не підтримала Каллас.

"Саміт про що?" - запитала вона у присутності усіх європейських лідерів. 

Тоді ж вона підкреслила, що Путіну не можна довіряти і його не можна ні умиротворювати, ні задобрювати, додають співрозмовники.

"Для чого це потрібно?" – додала тоді премʼєрка Естонії, яка могла розраховувати на підтримку кількох інших країн Східної Європи.

"Меркель, не маючи змоги здійснити свій план без хоча б неохочої згоди своїх колег-лідерів, відступила. Коли німецький канцлер вийшов з кімнати, Макрон не вірив, що новий лідер з невеликої країни ЄС наважився принизити Меркель - на той час головного гравця блоку", - інформує Politico.

Співрозмовник видання також згадав: тоді французький лідер звернувся до Каллас з натяком на те, що вона може зіштовхнутися з негативною реакцією. Макрон запитав: "Ви все ще будете прем'єр-міністром завтра?"

  • Колишня прем'єрка Естонії та теперішня очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що на новій посаді серед її пріоритетів буде зміцнення безпеки ЄС та питання розв'язання війни Росії проти України
  • 2 грудня Каллас заявила, що підтримка України для Європейського Союзу - це інвестиція у власну безпеку, а не благодійна допомога. Підтримка Києва також є в інтересах США.
Теги:
Новини
Україна
ЄС
Франція
Володимир Путін
Ангела Меркель
Естонія
Німеччина
Війна з Росією
Емманюель Макрон
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