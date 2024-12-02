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Підтримка України - це інвестиція у власну безпеку, а не благодійна допомога, - очільниця дипломатії ЄС Каллас

Дар'я Куркіна
2 грудня, 2024 понедiлок
09:45
Світ Кая Каллас

Підтримка України для Європейського Союзу - це інвестиція у власну безпеку, а не благодійна допомога. Підтримка Києва також є в інтересах США

Зміст

Про це розповіла очільниця європейської дипломатії Кая Каллас в інтервʼю Суспільному.

"Ми повинні дивитися на все через призму безпеки, захист. Це також означає допомогу в Україні. І підтримка України — це не благодійна допомога, а справді інвестиція у власну безпеку. Отже, це дуже важливо, коли ми говоримо про продовольчу безпеку, коли ми говоримо про кібербезпеку, коли ми також згадуємо про міграцію — на все це ми також дивимося через призму безпеки", - підкреслила вона.

Водночас Каллас наголосила, що найважливішими залишаються витратити на оборону, адже "на європейській землі, в Україні, триває війна, і Путін не показує жодних ознак того, що він полишив свої цілі".

За словами глави дипломатії ЄС, допомога Україні також є в інтересах Сполучених Штатів Америки.

"Якщо Америку хвилює Китай, то вона повинна щонайперше хвилюватися через Росію. Ми бачимо, що Росія, Іран, КНДР та Китай працюють разом. А також бачимо, що Путін робить в інших країнах, реально посилюючи свій вплив. Отже, якщо США хочуть бути найсильнішою державою у світі, то їм врешті доведеться мати справу з РФ. І найлегший спосіб впоратися з цим – підтримати Україну, щоб вона виграла війну", - сказала вона.

На думку Каллас, Вашингтон не припинятиме допомогу Києва, оскільки він має двопалатну підтримку в Конгресі.

"Нехай нова адміністрація стане до роботи, а далі подивимося. Але на попередній посаді я зустрічалася з демократами, а також республіканцями. І є широка підтримка допомоги Україні, бо йдеться про боротьбу за свободу, що американці дуже добре розуміють. І як свідчить історія — ізоляціонізм ніколи не працював на користь США. Сподіваюся, що вони бачать ширшу картину, особливо зараз, коли північнокорейські солдати завербовані для боротьби (РФ проти України, — ред.)", - додала дипломатка.

  • Раніше стало відомо, що в грудні поточного року Європейський Союз виділить Україні додаткові €4,2 млрд на підтримку бюджету, а вже із січня 2025 року планує щомісяця надавати по €1,5 млрд від прибутків із заморожених російських активів.
Теги:
Новини
ЄС
Європа
Війна з Росією
США
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
Світ про Україну
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