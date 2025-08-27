Віткофф цього тижня зустрінеться з представниками України у Нью-Йорку
Спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що цього тижня зустрінеться з представниками України у Нью-Йорку, додавши, що Вашингтон продовжує вести переговори з Росією, оскільки Сполучені Штати прагнуть припинення війни Москви проти України
Про це повідомляє Reuters.
"Цього тижня я зустрічаюся з українцями. Отже, я зустрінуся з ними цього тижня в Нью-Йорку, і це великий сигнал. Ми говоримо з росіянами щодня", - сказав Віткофф в ефірі програми "Спеціальний репортаж з Бретом Байєром" на телеканалі Fox News.
Він також висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін хоче покласти край війні.
"Я вважаю, що він (Путін) зробив добросовісну спробу долучитися до діалогу. Безперечно, він це зробив на саміті на Алясці. Але це дуже складний конфлікт", - зазначив Віткофф.
- 26 серпня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав, що Росія "позує" стверджуючи, що нібито не підпише угоду із президентом Володимиром Зеленським.
- Біла Церква
