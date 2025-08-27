Віткофф цього тижня зустрінеться з представниками України у Нью-Йорку

Про це повідомляє Reuters.

"Цього тижня я зустрічаюся з українцями. Отже, я зустрінуся з ними цього тижня в Нью-Йорку, і це великий сигнал. Ми говоримо з росіянами щодня", - сказав Віткофф в ефірі програми "Спеціальний репортаж з Бретом Байєром" на телеканалі Fox News.

Він також висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін хоче покласти край війні.

"Я вважаю, що він (Путін) зробив добросовісну спробу долучитися до діалогу. Безперечно, він це зробив на саміті на Алясці. Але це дуже складний конфлікт", - зазначив Віткофф.