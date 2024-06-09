Війна проти ХАМАСу може продовжуватися в такому ж темпі щонайменше до кінця 2024 року, - політолог Ліхачов

Про це розповів історик, політолог, дослідник, член експертної ради Центру громадянських свобод В'ячеслав Ліхачов у етері телеканалу "Еспресо".

"Протягом 8 місяців було знищено трохи більше, ніж половина всього потенціалу ХАМАСу. Це означає, що ця війна може в такому темпі продовжуватися щонайменше до кінця цього року", - зазначив він.

Важливим є питання кінцевої мети цієї війни, каже Ліхачов.

"Перед початком операції "Залізні мечі" проти ХАМАСу, було оголошено дві її мети. Зокрема, звільнення заручників та усунення ХАМАСу від влади у секторі Гази, тобто руйнування військового потенціалу ХАМАСу та ліквідація його політичного потенціалу. Можна сказати, що усунення ХАМАСу від влади в Газі відбулося. Хоча жодної іншої влади в секторі не було встановлено. Звільнення заручників, як ми бачимо, у повному обсязі не відбулося. Найбільш вдалими з цієї точки зору були саме переговори та шлях обміну. Власне, внаслідок бойових операцій таких як вчора, було звільнено лише кілька заручників. Тож навіть до досягнення мети, яку було оголошено на початку війни ще далеко, як мінімум стільки ж. Однак і це не є кінцевою метою", - зауважив він.

За словами політолога, уряд Ізраїлю намагається не форсувати події. Сьогодні немає перспективного бачення стосовно дій по завершенню війни.

"Що бачить уряд держави Ізраїль на цьому місці, після того як заручники будуть звільнені, і влада ХАМАСу буде зруйнована, як і його бойовий потенціал? Що має відбутися далі? Уряд Ізраїлю за 8 місяців так і не сформулював власне бачення, як буде виглядати перший день після війни. Уряд каже, що не хоче, щоб на цю територію поверталася палестинська національна адміністрація, яка втратила там владу внаслідок заколоту 18 років тому. Але остаточно вирішення немає", - зауважив він.