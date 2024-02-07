Військова розвідка Нідерландів викрила китайське кібершпигунство в країні
Служба військової розвідки та безпеки Нідерландів (MIVD) викрила кібершпигунство через шкідливе програмне забезпечення
Про це повідомляє міноборони Нідерландів.
Зазначається, що MIVD виявила китайське шкідливе програмне забезпечення, яке приховувало шпигунську діяльність, в мережі збройних сил.
"Вперше MIVD вирішив оприлюднити технічний звіт про методи роботи китайських хакерів. Важливо забезпечити, щоб така шпигунська діяльність Китаю стала надбанням громадськості. Таким чином ми підвищуємо міжнародну стійкість проти цього типу кібершпигунства", - сказала міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.
- Сполучені Штати Америки разом із Південною Кореєю вперше провели спільні навчання з кібербезпеки, аби посилити можливості у протидії кіберзагрозам з боку КНДР.
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