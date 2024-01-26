США та Південна Корея провели перші спільні навчання з кібербезпеки

Про це пише Yonhap з посиланням на міністерство оборони Південної Кореї.

Навчання Cyber Alliance проходили з 15 по 26 січня в кіберопераційному командуванні збройних сил Південної Кореї. Вони були здійснені з метою навчити агентів обох країн обмінюватись інформацією про спроби злому та реагувати на зловмисні дії відповідно до протоколу.

У міноборони Південної Кореї заявили, що країна спільно зі Штатами продовжуватимуть такі навчання з кібербезпеки, а також розширюватимуть обмін технологіями для посилення співпраці в кіберсфері для протидії злочинній кібердіяльності Північної Кореї.

Водночас Вашингтон і Сеул вивчають, як перешкоджати крадіжці криптовалюти хакерами Північної Кореї та іншій кібердіяльності, що спрямована на отримання фінансування ядерних і ракетних програм КНДР.