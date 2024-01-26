США та Південна Корея провели перші спільні навчання з кібербезпеки
Сполучені Штати Америки разом із Південною Кореєю вперше провели спільні навчання з кібербезпеки, аби посилити можливості у протидії кіберзагрозам з боку КНДР
Про це пише Yonhap з посиланням на міністерство оборони Південної Кореї.
Навчання Cyber Alliance проходили з 15 по 26 січня в кіберопераційному командуванні збройних сил Південної Кореї. Вони були здійснені з метою навчити агентів обох країн обмінюватись інформацією про спроби злому та реагувати на зловмисні дії відповідно до протоколу.
У міноборони Південної Кореї заявили, що країна спільно зі Штатами продовжуватимуть такі навчання з кібербезпеки, а також розширюватимуть обмін технологіями для посилення співпраці в кіберсфері для протидії злочинній кібердіяльності Північної Кореї.
Водночас Вашингтон і Сеул вивчають, як перешкоджати крадіжці криптовалюти хакерами Північної Кореї та іншій кібердіяльності, що спрямована на отримання фінансування ядерних і ракетних програм КНДР.
- 6 листопада 2023 року стало відомо, що Південна Корея, США і Японія створюють кіберконсультаційну групу високого рівня, аби блокувати кібердіяльність Північної Кореї, яка фінансує її ракетні та ядерні програми.
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