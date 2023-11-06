Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Південна Корея, США і Японія створюють групу для блокування кібердіяльності КНДР

Південна Корея, США і Японія створюють групу для блокування кібердіяльності КНДР

6 листопада, 2023 понедiлок
23:49
Світ кіберзахист

Кіберконсультаційну групу високого рівня створять Південна Корея, США і Японія, щоб блокувати кібердіяльність Північної Кореї, яка фінансує її ракетні та ядерні програми

Про це повідомляє Korea Times.

В понеділок, 6 листопада, канцелярія президента Південної Кореї повідомила, що під час тристоронньої зустрічі за участю заступника радника з національної безпеки Ін Сон Хвана, заступника радника з національної безпеки США з питань кібернетики та нових технологій Енн Нойбергер і заступника голови Секретаріату національної безпеки Японії Кейічі Ічікава у Вашингтоні було прийнято рішення про створення кіберконсультаційної групи для протидії кібердіяльності КНДР.

Метою органу є розробка заходів для блокування кіберзлочинів Північної Кореї та посилення можливостей спільного реагування трьох країн на глобальні кіберзагрози.

Консультаційний орган є продовженням угоди, досягнутої президентом Юн Сук Йолем, президентом США Джо Байденом і прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою під час їхнього тристороннього саміту в Кемп-Девіді в серпні про створення тристоронньої робочої групи, завданням якої є боротьба з кіберзагрозами Північної Кореї та крадіжкою криптовалюти.

  • США та Данія 3 жовтня оголосили про партнерство, мета якого - зміцнення стійкості критичної інфраструктури України до кіберзагроз, що реалізовуватиметься через Проєкт USAID "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України"

КНДР
Японія
Південна Корея
кібератаки
США
Читайте також:
Загибель помічника Залужного Чистякова
6 листопада, 2023 понедiлок
Помічник Залужного загинув внаслідок вибуху в Київській області
Оксана Забужко
Автор Оксана Забужко
5 листопада, 2023 неділя
Як ФСБ готує свої ІПСО, фальшуючи Шевченка
На фото: Володимир Зеленський
4 листопада, 2023 субота
"Це ризикована поїздка": експерт-міжнародник Семиволос про візит Зеленського до Ізраїлю
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.19
    Купівля 37.19
    Продаж 37.79
  • EUR
    Купівля 39.6
    Продаж 40.56
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
7 листопада
00:29
Михайло Мудрик (ліворуч), Тоттенгем - Челсі
Мудрик допоміг "Челсі" розбити "Тоттенгем" у лондонському дербі
00:28
ЄС - Україна
ЄС підтримає початок переговорів про вступ з Україною й Молдовою, - ЗМІ
2023, понедiлок
6 листопада
23:52
Невертон (праворуч) та Олександр Тимчик, Динамо - Шахтар
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 13-го туру
23:27
Дональд Трамп
Трамп відмовився від пропозиції Зеленського відвідати Україну
23:03
Загибель помічника Залужного Чистякова
Голова МВС Клименко розповів про обставини загибелі помічника Залужного
23:01
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН Гуттереш заявив, що Газа перетворюється "на кладовище дітей"
22:57
Яхта Шахерезада
В Італії спустили на воду арештовану яхту Путіна
22:54
Оновлено
Загибель помічника Залужного Чистякова
Помічник Залужного загинув внаслідок вибуху в Київській області
22:30
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
Ізраїль вдарив по пускових точках та позиціях "Хезболли" у Лівані
22:08
Ексклюзив
Уряд України
Мінфін хоче стягнути з місцевих громад борги часів Януковича, - виконавчий директор Асоціації міст України
22:08
Оновлено
"Ворскла" - "Минай" 0:0. 5 листопада 2023 року
УПЛ: результати всіх матчів 13-го туру чемпіонату України з футболу
22:07
Матеуш Моравецький
Дуда довірив Моравецькому право сформувати новий уряд Польщі
21:54
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Виробництво українських дронів-камікадзе великої дальності та надсекретна ракетна програма. Колонка Сергія Згурця
21:09
Володимир Зеленський
Зеленський розкритикував обговорення виборів під час війни
20:50
Оновлено
Керч. 4 листопада 2023 року
ЗСУ підтвердили пошкодження російського ракетоносія "Аскольд" під час атаки по заводу "Залив" у Керчі
20:23
Джарилгач
Окупанти знищили найціннішу степову ділянку Джарилгацького нацпарку, – Міндовкілля
20:20
Гітанас Науседа
Нові конфлікти відвертають увагу світу від України, яка є пріоритетом для Литви, - Науседа
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Драбина виборів і фіглярі хаосу
19:52
на фото: прапор Південно-Африканської Республіки
ПАР відкликає всіх своїх дипломатів з Ізраїлю
19:38
Ексклюзив
Російська пропаганда на тлі війни в Ізраїлі
Кремль удвічі наростив темпи пропаганди в Європі: у МКІП розповіли, на які 3 країни ЄС РФ поширюватиме її найбільше
19:26
Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару Аль Тані
Україна відновила контакти зі Сьєрра-Леоне на найвищому рівні після 20-річної паузи, - Зеленський
19:15
За добу на основних ділянках фронту відбулося 57 боєзіткнень, - Генштаб
19:13
Наслідки нічної атаки по Одещині 5 листопада
Центр стратегічних комунікацій спростував російський фейк, нібито в атаці по Одесі винна українська ППО
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 621 дня війни: Армія дронів за тиждень уразила 335 позицій росіян, а Україна нарощує виробництво власної зброї
18:50
Франція
Французька компанія підписала угоду про передачу Україні зброї на суму 36 млн євро
18:46
Kyiv Post поширив відео "зачистки" бойовиків Вагнера в Судані: на кадрах, імовірно, українські спецпризначенці
18:31
Дональд Трамп
Трамп заявив, що оцінка його статків неточна, а справа є спробою завадити балотуватися в президенти 2024 року
18:04
OPINION
Карл Волох
Звільнення Залужного заштовхне його у політику
18:03
Оновлено
гепатит А
На Вінниччині зафіксували вже 280 випадків захворювання на гепатит A, серед них 36 дітей
18:02
Херсонська область
РФ вдарила по житловому будинку в Томиній Балці на Херсонщині: поранений чоловік
17:52
Юрай Бланар
У Фіцо заявили, що засуджують вторгнення РФ в Україну, але необхідно припинити боротьбу й сідати за стіл переговорів
17:49
Молдова
Вибори у Молдові відбулися з безпрецедентним втручанням Росії, - спікер парламенту
17:47
Ексклюзив
вантажівки
Блокування кордону: в Центрі транспортних стратегій назвали головні вимоги польських перевізників
17:39
дрони 103-ї ТрО
За тиждень Армія дронів знищила рекордну кількість позицій росіян
17:23
мобілізовані РФ, Джанкой
У Джанкої окупант намагався вбити літню жінку: Атеш розповів про терор росіян проти цивільних на ТОТ
17:15
Оновлено
Путін
Reuters заявило, що Путін вирішив балотуватися у 2024 році. У Кремлі відреагували
17:12
Оновлено
Одеський художній музей, постраждалий внаслідок атаки РФ
Нічна атака на Одесу: від російських ракет постраждав художній музей, розташований у зоні охорони ЮНЕСКО
17:09
ПВК Вагнер
Кадиров заявив, нібито велика група ексвагнерівців вступила до батальйону "Ахмат"
16:58
Планував створити "Миколаївську народну республіку": на 15 років засуджено ексдепутата Миколаєва
16:49
на фото Дмитро Кулеба та Наледі Пандор
Кулеба запросив в Україну очільницю МЗС ПАР та ініціював проведення в Києві бізнес-форуму за участі африканських підприємців
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV