Південна Корея, США і Японія створюють групу для блокування кібердіяльності КНДР
Кіберконсультаційну групу високого рівня створять Південна Корея, США і Японія, щоб блокувати кібердіяльність Північної Кореї, яка фінансує її ракетні та ядерні програми
Про це повідомляє Korea Times.
В понеділок, 6 листопада, канцелярія президента Південної Кореї повідомила, що під час тристоронньої зустрічі за участю заступника радника з національної безпеки Ін Сон Хвана, заступника радника з національної безпеки США з питань кібернетики та нових технологій Енн Нойбергер і заступника голови Секретаріату національної безпеки Японії Кейічі Ічікава у Вашингтоні було прийнято рішення про створення кіберконсультаційної групи для протидії кібердіяльності КНДР.
Метою органу є розробка заходів для блокування кіберзлочинів Північної Кореї та посилення можливостей спільного реагування трьох країн на глобальні кіберзагрози.
Консультаційний орган є продовженням угоди, досягнутої президентом Юн Сук Йолем, президентом США Джо Байденом і прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою під час їхнього тристороннього саміту в Кемп-Девіді в серпні про створення тристоронньої робочої групи, завданням якої є боротьба з кіберзагрозами Північної Кореї та крадіжкою криптовалюти.
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