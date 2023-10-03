США і Данія допоможуть у зміцненні кібербезпеки критично важливої інфраструктури України
США та Данія оголосили про партнерство, мета якого - зміцнення стійкості критичної інфраструктури України до кіберзагроз, що реалізовуватиметься через Проєкт USAID "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України"
Про це інформує посольство США в Україні.
Сполучені Штати та Данія оголосили про партнерство задля зменшення вразливості та зміцнення стійкості критичної інфраструктури України до кіберзагроз, яке реалізовуватиметься через проєкт USAID "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України". Данія інвестує у проєкт 2,8 млн доларів США
"В Україні існує величезна потреба в побудові більш стійкої цифрової інфраструктури. Росія використовує кібератаки, щоб порушити роботу критичної інфраструктури та тим самим підривати довіру до влади. Ось чому в тісній співпраці зі США ми виділяємо 20 мільйонів крон (2,8 млн дол.) на кібербезпеку України", – заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке.
Посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що розширення можливостей України у сфері кібербезпеки є критично необхідним для забезпечення захисту органів влади та об’єктів критичної інфраструктури від численних кібератак, які Росія спрямовує проти України.
"Вітаю рішення Данії інвестувати 2,8 млн дол. у проєкт USAID "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України" та сподіваюсь на нашу плідну співпрацю, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії у кіберпросторі", - додала Бріджит Брінк.
Зокрема, цей проєкт сприяє налагодженню партнерських відносин з міжнародними кібербезпековими структурами. Так, за його сприяння, було започатковано співпрацю між Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України та Агенцією США з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA).
- Окрім цього, уряд Данії виділив 100 млн данських крон (13,4 млн євро) на спільну європейську закупівлю 155-мм артилерійських снарядів для України, постачання яких очікується у 2024 році в рамках роботи Європейського оборонного агентства.
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