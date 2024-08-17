Військові США знищили наземну станцію та морський дрон хуситів у Червоному морі

Про це повідомляє Центральне командування США.

Згідно з повідомленням, американські військові успішно знищили одну підтримувану Іраном наземну станцію керування в районі Ємену.

Пізніше сили США також уразили один безпілотний надводний корабель (USV) хуситів у Червоному морі.

У повідомленні йдеться, що відповідні цілі становили безпосередню загрозу для сил США та коаліції, а також для торгових суден у регіоні: "Це було зроблено, щоб захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води більш безпечними для суден США, коаліції та торговельних суден".