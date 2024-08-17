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Військові США знищили наземну станцію та морський дрон хуситів у Червоному морі

Катерина Єсікова
17 серпня, 2024 субота
09:24
Світ хусити

Американські військові протягом минулої доби ліквідували морський дрон у Червоному морі, а також знищили наземну станцію хуситів у Ємені

Зміст

Про це повідомляє Центральне командування США.

Згідно з повідомленням, американські військові успішно знищили одну підтримувану Іраном наземну станцію керування в районі Ємену. 

Пізніше сили США також уразили один безпілотний надводний корабель (USV) хуситів у Червоному морі. 

У повідомленні йдеться, що відповідні цілі становили безпосередню загрозу для сил США та коаліції, а також для торгових суден у регіоні: "Це було зроблено, щоб захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води більш безпечними для суден США, коаліції та торговельних суден".

  • Протягом доби, 13 серпня, сили Центрального командування Збройних сил США знищили два судна хуситів у Червоному морі.
Теги:
Ємен
США
Військові новини
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