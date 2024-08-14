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США заявили про знищення двох суден хуситів у Червоному морі

Марія Науменко
14 серпня, 2024 середа
04:52
Світ Ємен, хусити

Протягом доби, 13 серпня, сили Центрального командування Збройних сил США знищили два судна хуситів у Червоному морі

Зміст

Про це інформує Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

"За останні 24 години сили Центрального командування США (CENTCOM) успішно знищили два підтримувані Іраном судна хуситів у Червоному морі", - йдеться у повідомленні.

У CENTCOM наголосили, що ці судна несли "пряму і безпосередню загрозу американським і коаліційним силам, а також торговельним суднам у регіоні". 

"Така безрозсудна і небезпечна поведінка підтримуваних Іраном хуситів продовжує загрожувати регіональній стабільності і безпеці", - додали у Центральному командуванні США.

  • Американські розвідники припускають, що Росія, ймовірно, відправила до Ємену своїх військових, де вони консультують хуситів щодо обстрілу суден у Червоному морі.
Теги:
Близький Схід
Ємен
США
Військові новини
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