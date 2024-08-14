США заявили про знищення двох суден хуситів у Червоному морі
Протягом доби, 13 серпня, сили Центрального командування Збройних сил США знищили два судна хуситів у Червоному морі
Про це інформує Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).
"За останні 24 години сили Центрального командування США (CENTCOM) успішно знищили два підтримувані Іраном судна хуситів у Червоному морі", - йдеться у повідомленні.
У CENTCOM наголосили, що ці судна несли "пряму і безпосередню загрозу американським і коаліційним силам, а також торговельним суднам у регіоні".
"Така безрозсудна і небезпечна поведінка підтримуваних Іраном хуситів продовжує загрожувати регіональній стабільності і безпеці", - додали у Центральному командуванні США.
- Американські розвідники припускають, що Росія, ймовірно, відправила до Ємену своїх військових, де вони консультують хуситів щодо обстрілу суден у Червоному морі.
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