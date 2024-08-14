США заявили про знищення двох суден хуситів у Червоному морі

Про це інформує Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

"За останні 24 години сили Центрального командування США (CENTCOM) успішно знищили два підтримувані Іраном судна хуситів у Червоному морі", - йдеться у повідомленні.

У CENTCOM наголосили, що ці судна несли "пряму і безпосередню загрозу американським і коаліційним силам, а також торговельним суднам у регіоні".

"Така безрозсудна і небезпечна поведінка підтримуваних Іраном хуситів продовжує загрожувати регіональній стабільності і безпеці", - додали у Центральному командуванні США.

August 13 U.S. Central Command Update



In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed two Iranian-backed Houthi vessels in the Red Sea.



These vessels presented a clear and imminent threat to U.S. and coalition forces, and merchant vessels in… pic.twitter.com/u3ripbA0PA — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 14, 202