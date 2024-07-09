Військові з елітного університету КНДР вирушили на стажування до Росії

Про це повідомляє Reuters.

Такий візит є першим від моменту укладання договору про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Москвою та Пхеньяном.

Зазначено, що 8 липня до Росії вирушила військово-освітня делегація Корейської народної армії на чолі з головою військового університету імені Кім Ір Сена – Кім Гим Чхолем.

Reuters додає, що цей північнокорейський університет є полігоном для підготовки елітних військових офіцерів - навчальний заклад також відвідував лідер держави Кім Чен Ин.

Водночас інших подробиць візиту держави не розкривають, зокрема його мету та місце, куди прибули військові КНДР.