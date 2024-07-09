Військові з елітного університету КНДР вирушили на стажування до Росії
Елітна військова тренувальна делегація Північної Кореї вирушила до Росії
Про це повідомляє Reuters.
Такий візит є першим від моменту укладання договору про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Москвою та Пхеньяном.
Зазначено, що 8 липня до Росії вирушила військово-освітня делегація Корейської народної армії на чолі з головою військового університету імені Кім Ір Сена – Кім Гим Чхолем.
Reuters додає, що цей північнокорейський університет є полігоном для підготовки елітних військових офіцерів - навчальний заклад також відвідував лідер держави Кім Чен Ин.
Водночас інших подробиць візиту держави не розкривають, зокрема його мету та місце, куди прибули військові КНДР.
- Раніше Росія та КНДР уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів.
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