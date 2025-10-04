Військові ЗСУ в Данії показали ефективність українських дронів у відбитті атак БПЛА
Під час навчань у Данії українські фахівці з протидії ударним БПЛА продемонстрували ефективність українських дронів у боротьбі з повітряними загрозами
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
"Наші фахівці з протидії ударним БПЛА підняли у повітря дрон "Стінг", який влучно знищив данський "Банши"", - йдеться в повідомленні.
За ходом тренувань спостерігали представники різних європейських країн, які мали змогу переконатися в ефективності українських технологій.
Збиття було зафіксоване на відео, і після показу українські пілоти БПЛА отримали десятки запитань від іноземних колег.
"Україна продовжує навчати європейців протидіяти новим викликам. Разом ми посилюємо обороноздатність Європи", - підсумували у Генштабі.
- Наприкінці вересня премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на тлі порушення повітряного простору БПЛА заявила, що Данія перебуває "на початку гібридної війни проти Європи".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.49
- EUR Купівля 48.08Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе