Військові ЗСУ в Данії показали ефективність українських дронів у відбитті атак БПЛА

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Наші фахівці з протидії ударним БПЛА підняли у повітря дрон "Стінг", який влучно знищив данський "Банши"", - йдеться в повідомленні.

За ходом тренувань спостерігали представники різних європейських країн, які мали змогу переконатися в ефективності українських технологій.

Збиття було зафіксоване на відео, і після показу українські пілоти БПЛА отримали десятки запитань від іноземних колег.

"Україна продовжує навчати європейців протидіяти новим викликам. Разом ми посилюємо обороноздатність Європи", - підсумували у Генштабі.