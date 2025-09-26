Фредеріксен на тлі порушення повітряного простору БПЛА заявила, що Данія перебуває "на початку гібридної війни проти Європи"
Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен попередила про можливі гібридні атаки на країну в майбутньому, подібних на випадки, коли її повітряний простір останніми днями порушували дрони
Про це вона сказала у зверненні у facebook, цитує "Європейська правда".
Фредеріксен заявила: порушення повітряного простору показали, що "ми перебуваємо на початку гібридної війни проти Європи".
"Я думаю, ми побачимо ще більше таких випадків… Ми бачимо певний патерн, і він не виглядає добре", – наголосила премʼєрка.
Вона додала, що Копенгаген нині не визначив, хто стоїть за подібними атаками "на наші аеропорти та іншу критичну інфраструктуру".
"Ми можемо принаймні констатувати, що існує одна країна, яка насамперед становить загрозу для безпеки Європи – і це Росія", – водночас зауважила Фредеріксен.
- Уночі проти пʼятниці, 26 вересня, Данія знову закривала аеропорт Ольборґ через повідомлення про підозрілі обʼєкти. Вранці 26 вересня були скасовані два рейси.
